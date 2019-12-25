中俄是重點！美國「全球駐軍重新部署」　考慮撤出西非

▲美軍2020年全球部署方針應會傾向遏阻中俄勢力。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合外電報導

全球局勢變動，面對中國崛起和俄羅斯復興，美國五角大廈（國防部）正考慮減少在西非地區的軍隊部署，甚至撤軍西非，以達到美軍全球重新部署的目的。

《紐約時報》報導，美國國防部長（Mark Esper）正和官兵進行研究，未來會降低著重反恐行動的力道，並進行美軍在全球部署狀況的調整，以對抗中俄的影響力。不過五角大廈的研究仍需時間，不太可能在2020年前下決定。

▲目前駐阿美軍約1.3萬人。（圖／路透）

美國總統川普一再向選民承諾，要結束美國「無止盡的戰爭」，也已經下令大幅大部分駐敘利亞美軍撤軍，並計畫接下來送阿富汗的美國大兵返國。美國和阿富汗的戰事又冗又臭，時間更幾乎超過當年「頭都洗一半，明知失敗仍要洗完」的越戰，而現在駐阿富汗美軍仍有約1.3萬人。

駐非美軍目前約6000至7000人，主要分布在西非，也在東非索馬利亞等國家駐軍，其中包括軍事教導員。報導指出，美國近期在尼日才花費1.1億美元建造一座無人機基地。

▲F-35A，美軍在東亞島鏈的部署在2020年應會增強。（圖／翻攝自美國空軍官網）

由於法國部隊目前在馬利、尼日和布吉納法索，與當地軍隊聯合對抗惡名昭彰的蓋達組織（Al-Queda），以及伊斯蘭國（IS）殘部，而美軍在當地的其中原因便是對法國進行軍事支援，若美軍撤出，很可能會對法國和西非國家局勢造成影響。