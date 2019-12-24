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民進黨也有「市場阿嬤」！拚國會過半「一王三后」是關鍵　卓榮泰曝5字訣

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圖、文／鏡週刊

距離明年總統、立委大選只剩18天，進入最後衝刺階段，21日罷韓及挺韓遊行激起二方支持者熱情，總統及立委選舉更加白熱化。本刊18日專訪民進黨主席卓榮泰分析綠營選情。他說，總統蔡英文領先幅度持續擴大，立委設定過半的57席為勝選目標。

 

▲民進黨積極經營網路社群，評估選戰最後階段年輕族群投票率將成勝敗關鍵，圖為蔡英文舉辦的社群之夜。（圖／鏡週刊提供，下同）

卓榮泰對著會議室裡的台灣地圖分享他的國會過半戰略口訣：「攻下北台灣，國會就過半；贏得中部，就不會輸給中國；守住南台灣，就守住大台灣；看好宜花東，台灣翻轉會成功！」他也點名吳怡農、賴品妤、許淑華、高嘉瑜等新秀都有翻轉戰局可能，青年投票率將是勝負關鍵。

民進黨主席卓榮泰接受本刊專訪，評估民進黨明年立委選戰有機會取得過半席次。

卓榮泰指，國民黨總統候選人韓國瑜與往年藍營主帥不同，花招及話術都很多，目前綠營「蔡賴配」領先藍營「韓張配」，與半年前黨內初選對比民調結果一致，領先幅度還逐步擴大，保持領先優勢是現階段要務。

立委部分，卓榮泰設定過半的57席為勝選目標，並以不分區至少12席、區域穩住45席為門檻。他表示，不分區席次有機會比12席更高，民進黨確實有機會在國會單獨過半，但也不敢太過樂觀，仍要更加努力。

首次參選立委的吳怡農（左）、賴品妤（右）表現不俗，卓榮泰認為2人都有勝選可能。

卓榮泰直言，立委選戰的最大變數就在雙北地區，包括台北市立委候選人高嘉瑜、吳怡農、許淑華、新北市立委候選人賴品妤都是有機會勝選的激戰區。

雖然台北市是民進黨艱困選區，卓榮泰認為，現任「2加1」（吳思瑤、何志偉、林昶佐）守住，高嘉瑜當選就能和藍營打成平盤，目前微幅落後的吳怡農、許淑華若能拚到勝選更是意義非凡。

民進黨北市第7選區立委候選人許淑華（圖）、第4選區立委候選人高嘉瑜外型亮眼，都被視為可望在藍營優勢區突圍的戰將。（翻攝自許淑華臉書）

新北部分，卓榮泰說，9席現任立委選情較穩定，賴品妤選區上屆和時代力量黃國昌合作，賴參選以年輕、活力形象博得網路聲量、能見度，已與對手打成五五波，確實有勝算。

卓榮泰不諱言，黨內大咖輔選頻率較高選區就是有機會勝選的膠著戰區，黨中央會密集參考民調數據，給予各種協助。他也表示，蔡英文支持度普遍較同陣營立委候選人高，尤其年輕族群支持度特別高，最後勝負關鍵仍在年輕人、首投族的投票率能否拉高。

民進黨北市第7選區立委候選人許淑華、第4選區立委候選人高嘉瑜（圖）外型亮眼，都被視為可望在藍營優勢區突圍的戰將。

「如果把國民黨和民進黨看成兩個競選總部，越早亂的它就會輸，越晚亂的它就會贏。」擁有豐富選戰經驗的卓榮泰，以這句話當作藍綠選戰勝敗依據。但他對自己近一年首次帶領民進黨打選戰的表現並不願打分數，僅賣關子說：「1月11號就知道了！」

政壇不分藍綠都有「阿嬤」指點，例如新北市前市長朱立倫的「淡水阿嬤」、總統蔡英文上週在電視政見會也提到一位阿嬤向她反應私立幼兒園學費太貴。

而卓榮泰專訪時也說，他日前在菜市場遇到一位阿嬤，建議他宣傳政黨票時要講全名「民主進步黨」，不然選民在選票上找不到「民進黨」恐衍生困擾，讓他覺得很有智慧，也顯示支持者有多投入選戰。

提到這次不分區政黨票，因泛綠陣營新興小黨林立，成為民進黨一大隱憂。卓榮泰謙虛地說，本土政權執政後仍讓立場接近的朋友組黨，「顯然是我們做得不夠多、不夠好、不夠快、不夠周全」，民進黨應深刻檢討施政腳步是太快還是太慢。

此外，卓榮泰也會向選民訴求政黨票「票票有價值」，讓民進黨承擔較大責任，有較大力量實踐選民所期待的價值。


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