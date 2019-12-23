第一次上酒店就暈船！牙醫師包養「酒店妹小雲」拉拔洗白　下場慘了

圖文／鏡週刊

台中市一名謝姓牙醫，5年前第一次到「海派」商務酒店尋歡就「暈船」，迷上花名「小雲」的中國籍酒女，謝醫師不但包養小雲，還與她合組房地產公司，哪知道開啟了小雲的貪婪，她先後買了2棟價值5,000萬的房子，讓謝男繳納房貸，謝男拒當搖錢樹，小雲立刻翻臉，找黑道恐嚇謝醫師，勒索2,000萬，刑事局「中打中心」逮捕小雲等人，訊後依組織犯罪條例、恐嚇取財等罪嫌移送法辦。

今年7月，謝醫師鼓起勇氣，透過友人向刑事局「中部打擊犯罪中心」報案，他說，2014年友人帶他到「海派」七店尋歡作樂，他第一次上酒店，認識了花名「小雲」的中國籍酒女（當年38歲），小雲對他使出渾身解數，讓謝醫師沈迷在溫柔鄉中，無法自拔，不僅包養了小雲，想拉拔她脫離風塵，還安排小雲到他投資的一家房地產公司任職，希望幫助李女發展自己的事業。

不料，2017年，李女吵著要他買一棟市價3,000萬元的透天厝，謝男拒絕，小雲竟然先斬後奏，竟利用在謝男公司任職的薪資證明，向銀行貸款上千萬，買下台中市北屯區一棟價值超過2千萬的透天豪宅，而貸款卻由謝醫師繳，隔年李女又以同樣手法買了兩千多萬的房子，同樣把房貸賴給謝醫師，謝男認為，小雲簡直把他當搖錢樹，於是斷絕聯繫，不再金援，也拒絕繳納房貸。

不料，李女卻找來自稱是黑道的蕭姓與魏姓男子，將謝姓牙醫師約到泡沫紅茶店談判，以結清買房貸款等理由，要求謝男支付2,000萬元，否則找人到他的診所外舉牌，公布兩人的不倫戀，讓他身敗名裂，蕭男還嗆聲：「不用找黑道的人來喬，檯面上的老大我都熟」，魏嫌則揚言「已經找好癌症末期的小兄弟要跟你輸贏」，兩人不斷騷擾謝醫師，讓他身心俱疲。

最後，在友人的鼓勵之下，他終於向刑事局「中打中心報案」，檢警於本月中旬陸續傳喚李女、魏男與蕭男等5名嫌犯，並查獲瓦斯槍一把與和解書、謝男給李女480萬支票等證物。

此外，李女整修第一棟房子，因被市府判定違法增建，竟然怪罪王姓設計師，同樣找來魏男、黃姓男子恐嚇王男，而王男畏懼又不堪其擾，只能支付20萬元息事寧人。

警方偵訊時，李女全盤否認，她堅稱僅拜託蕭男、魏男等人「喬事情」，沒有要他們恐嚇，蕭男與魏男等共犯也都互推責任，警方依恐嚇取財罪與違反組織犯罪防制條例法辦，但嫌犯都只是口頭恐嚇，沒有付諸行動，檢方裁定蕭男3萬元交保，李女等4人釋回。



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