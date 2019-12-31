春節車票狂銷62.8萬張！高鐵再加開12班車　1/2凌晨開搶

▲高鐵公司春節再加開12班車。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

春節連假將至，台灣高鐵公司為加強疏運需求，自明年1月21日至1月30日規劃為期10天的春節疏運，由於訂票踴躍，將再加開12班次（南下6班、北上6班）列車，於1月2日凌晨0時起開放訂票。另外由於2月15日為補班日，高鐵公司當日將增開3班北上列車，1月19日開放訂票。

台灣高鐵2020年春節疏運期間共加開436班次列車，包括南下219班、北上217班，較平時班次增加約34％，總計10天提供1805班次列車的旅運服務，以加強服務春節返鄉、出遊之旅運需求，截至今（31）日上午8時為止，約62萬8千餘張車票完成訂位。

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高鐵公司依據春節假期之旅運特性，除夕、初四、初五南下晨間時段以及初四北上的深夜時段，部分車次配置10節對號座車廂（第11、12車為自由座車廂）。

▲高鐵公司春節再加開12班車。（示意圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司呼籲旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。尚未購票之旅客，可透過網路訂位系統、智慧型手機購票系統或便利商店購票系統，查詢春節疏運期間欲搭乘日期及時段仍有空位之列車車次，儘早規劃安排行程。

春節期間人潮眾多，高鐵各車站均將加派人力，引導旅客乘車，以確保乘車品質並維護旅客安全；同時，高鐵公司也將視旅客需求及列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外），以加強服務旅客。

另配合春節連續假期，2月15日調整為補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，特別於當（15）日增開3班次北上列車，將自1月19日開放購票；增開班次適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」。