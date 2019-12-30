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春節各項保險給付「提前1星期發放」！全球人壽：保單借款也要儘早完成申請

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▲全球人壽保戶服務中心。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽貼心保戶，提前春節保險給付，假期服務不打烊，陪您安心迎鼠年。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

農曆新年倒數計時中，2020年春節來得較以往早，為了讓保戶能更便利地靈活運用資金，全球人壽也宣布，凡於春節期間應給付的生存金、滿期金、健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前約1星期給付。

全球人壽表示，秉持「因為愛，責任在」的品牌理念，堅持守護對保戶的責任，春節期間定時專人接聽服務及24小時語音查詢服務均不打烊，陪伴保戶安心迎接2020金鼠年，給保戶最暖心的服務。

全球人壽行政本部副總經理黃宏杰指出，保戶於春節期間可能有較多的資金需求，例如包紅包、拜訪親友或是旅遊等，因此，全球人壽於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付。

其中，約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為1月17日至1月29日、外幣保單原給付日為1月17日至1月30日，將分別提前於1月17日及1月16日匯款。約定以支票給付者，原給付日為1月31日以前，將配合提前於1月13日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。

全球人壽表示，因保單借款、契約變更等作業而欲於春節前收到款項（僅限匯款）的保戶，請儘早於時限內送達承辦單位以完成申請，如保單借款部分，外幣及台幣保單紙本申請，請分別於1月19日及1月20日下午2時前送達；網路及語音申請，請分別於1月20日及1月21日下午3時前完成申請。

若是投資型保單贖回國外及國內投資標的，請分別於1月13日及1月16日下午2時前紙本送達或網路完成申請，紙本請註明「請於春節前給付款項」。若有網路變更、網路借款及電話語音借款需求的保戶請及早因應，全球人壽自2020年1月21日下午3時起暫停網路借款、電話語音借款服務；2020年1月22日下午3時起暫停所有網路變更／借款及電話語音借款服務，並於2020年1月29日重新開放服務。

全球人壽表示，為讓保戶感受到親如家人的關懷與守護，保戶若於春節假期（2020年1月23日至1月29日）期間有緊急事項需要聯繫，可於每日上午9時至下午5時30分撥打全球人壽客服專線（0800-000-662），提供專人接聽服務，歡迎保戶多加利用。同時，也提供24小時語音查詢服務，可查詢繳費狀況、自動墊繳本息、保單借款本息、理賠進度、變更進度、應備文件等功能。

全球人壽也提醒，春節連假開心出遊外，可別忘了應有的保障，出發前應該先打理好全家大小的「旅遊平安險」，迎接美好新年。至於關於全球人壽春節期間相關作業問題，請洽詢全球人壽保戶服務中心、業務員或撥打全球人壽客服專線，或至官方網站查詢。

 
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