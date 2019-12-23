「越南版阿信」破校史考取清大　蘇澳海事老學長6萬元獎學金嘉勉

▲「越南版阿信」蘇海學生鄭翠玄（上圖中）不向坎坷命運低頭逆境向上，感動宜蘭縣議員陳文昌（上圖右1）等老學長們贈獎學金嘉勉。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「越南版阿信」！出生越南、幼年喪父，母親來臺工作後改嫁，2年前來台依親時是完全不懂中文的蘇澳海事職校學生鄭翠玄，假日還要幫家裡賣菜種菜補貼家用，她透過清華大學特殊選才，成為創校首位錄取不分系清華學院學士班。感念她不向坎坷命運低頭的宜蘭縣議員陳文昌等校友籌措六萬元獎學金，23日返校嘉勉鄭翠玄等學生，讓學生感受溫情。鄭翠玄說，珍惜獎學金她要當大學費用。

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蘇澳海事學校表示，鄭翠玄母親及繼父相繼患病，只能打零工無固定收入，經濟陷入困境，儘管家境清寒，仍努力求學向上，平日課餘幫忙母親種菜、賣菜，利用假日打工賺取一家生活費用，並姊代母職照顧年幼的妹妹，勉強維持家庭生計。

由於鄭翠玄初來台灣時完全不識中文，上課聽講與生活溝通相當困難。為克服語言障礙，跟著同學從基礎的注音符號學起，下課後到社大修習新住民語言課程。憑藉著毅力與挫折不撓的精神，不但短時間內將中文的聽、說、讀、寫提升至相當不錯的程度，課業成績亦扶搖直上。

鄭翠玄來台不到1年的時間，參加中華民國商業職業教育學會三級會計能力測驗，即獲得全宜蘭縣第1名的佳績！積極主動參與諸多競賽來挑戰自己，包括全國中學生讀書心得、小論文、第一區中小學科展、旺宏科學獎等，均獲得優異的成績；也取得會計資訊、電腦軟體應用及門市服務等多張技術士證照；更於2019年獲頒總統教育獎奮發向上優良學生獎之榮耀。

鄭翠玄除分擔家計、侍親至孝外，也熱心助人。班級導師謝立清說，鄭翠玄如遇有同學功課不佳總會耐心教導與討論；由於成長過程中受到許多人的幫助，生活困苦的她，仍不忘善盡一己之力投身於志工行列，從社區國小學校的特教班輔導、蘇澳鎮公所鄰里的弱勢關懷，乃至移民署所辦的志工服務等，均有她積極參與的身影！

雖出身貧寒，但鄭翠玄深刻體會透過教育可以強化專業技能，能夠改變自己的人生及家庭環境，因此格外珍惜學習的機會。她更感謝一路走來諸多協助她克服挫折、學習成長的「貴人」。尤其是學校，除了紮實的專業課程外，校長、導師及師長們的鼓勵與教導，還有同學們親切友善的校園氛圍，是她能在短時間適應環境及突破學習困難的重要關鍵！

翠玄開心地表示，能有機會來到台灣讀書、生活真好！已經拿到台灣身分證的她，將持續以樂觀進取的初心，努力完成學業，未來朝著規劃的人生夢想前進！

「艱困環境中成長的孩子有更美好的理想！」宜蘭縣前議長的縣議員陳文昌表示，他們是一群1971年畢業的蘇水老學長，透過校長洪重賢聯繫，23日返校探望傑出學妹鄭翠玄，鄭翠玄是越南到台灣依親的新住民，從中文一句都不懂開始學起，兩年來，除了加倍刻苦學習，利用課餘早起幫媽媽賣菜分攤家計，是師長同儕眼中的好表率，克服語言及經濟上的困難，應屆特殊選才錄取清華大學，是創校60年以來第一人，更榮獲總統教育獎，難能可貴值得鼓勵。

另有3位學弟妹，同樣在經濟困難的情況下表現優異，所以他們一群畢業近50年同班大學長，特別集資6萬元，希望拋磚引玉，為學弟妹加油打氣，相信以學弟妹的認真打拚，有朝一日一定有所成就，能夠改善家庭環境進而回饋社會，也鼓勵各界善心人士持續給予支持，讓努力的孩子有更多出人頭地的機會。

►我沒有遲到，是時間遲到了

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