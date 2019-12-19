驚悚砍殺細節曝光！男碩生慘被2女「斷腳筋」超駭人…身中多刀浴血倒地

▲男碩生慘被2女「斷腳筋」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧省瀋陽大學的王姓碩士生日前在微博上發文揭露，9月時由於評定獎學金一事遭同學報復，在校園內被3位同學持刀捅傷，身體多處被刺傷，腳筋還慘被割斷。他控訴，已經時隔3個月了，校方及警方都仍未有處理結果。PO文同時上傳了多張血腥的傷口照片，令人怵目驚心。

綜合陸媒報導，王同學在微博上發文描述了事發經過，9月19日下午，有2名同學因學院評定獎學金一事有所不滿，決定要報復，「我在2名同學的帶領下來到學生會辦公室，屋內有另外1個陌生男子等我」。他回憶，3人將出入口反鎖後，就開始肆意辱罵和毆打，「其中2人抱住我，1人拿出水果刀刺向我眉骨，在我轉身掙扎逃跑去開鎖的時候，在我大腿劃了一刀」。

事後，王同學的眉骨被劃了一道4公分的傷口，須縫6針，大腿更是肌腱斷裂，有長達11公分的傷口。經鑑定，眉骨為輕微傷，大腿為輕傷二級。

▲傷口觸目驚心。（圖／翻攝自微博）

王同學控訴，雖然警方立案，但一直包庇疑犯不作為；校方也沒有交代說法，同時要求配合低調處理，「我每天都在給我的辦案人打電話，就這樣我足足等了89天，人證、物證（水果刀）、傷情都在這擺著，卻告訴我證據不足，不然就是告訴我都是碩士生得慎重處理。」

王同學說，整件事源於早前的一個比賽，自己所屬團隊贏得冠軍，之後與另外2名女同學為了誰是負責人一事發生矛盾，「因為校方決定負責人可獲得獎學金額外加分。」最終，3人最終均沒有被校方認定是負責人，都被取消加分。他表示，其中1名女同學是學生會幹事；持刀者是另一名女同學的男朋友。

▲男碩生發文求助。（圖／翻攝自微博）

該慘案一經曝光，馬上引起網路熱議，隨後不斷發酵。瀋陽大學隨即回應，已就此事召開會議。當地警方則指，目前已經基本查清案件事實，正抓捕疑犯，同時也成立聯合調查組，「若發現執法過程存在執法過錯，將堅決依法依紀追究相關人員責任。」

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