阿婆站宜蘭牛肉麵店門口「激動不敢說話」！老闆一問懂了　送上麵…她落淚

▲老闆潘宗佑表示，他只是一家小小麵店，盡力讓貧困朋友吃頓飽。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名牛肉麵店老闆分享一名阿婆來店裡，好像有話想講卻講不出口，後來他理解了原因，送上一碗清燉牛肉麵，卻看到阿婆哭了，讓他和老闆娘傻了、慌了。原來老闆是義消，年輕時曾年少輕狂走錯路，如今浪子回頭開麵店回饋社會，幫助弱勢家庭。

老闆近日在「爆怨公社」臉書社團說，某天中午，他當時正在廚房忙，老闆娘在外面招呼客人；一名看上去也將近有60幾歲的長者，手裡拄著一根拐杖，走路也不太方便，緩緩走進店裡。

請繼續往下閱讀...

老闆表示，當時老闆娘問阿婆「請問您要內用還是外帶」；阿婆不知怎麼了，頓時不講話了；老闆娘再問一次，看到阿婆也好像有話想講卻說不出口。

老闆指出，這時老闆娘進來廚房叫他，「外面有位婆婆，好像有什麼事，應該是要找你」；他放下手邊工作，走出去看到阿婆問要吃什麼，「這時阿婆看到了我，我看得出來她很激動卻不敢說，這時我懂了。」

▼阿婆見到老闆端出清燉牛肉麵，忍不住哭了。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO說，因剛好在用餐時間，旁邊還有別的客人在，阿婆要吃「待用麵」，但老人家看一旁有些客人時不時回頭看，她也不敢說出口，「我出去後明白了，我直接問阿婆，『阿婆，牛肉麵要紅燒還是清燉的』？」

「阿婆知道我已明白她的意思了，說『哇甲清燉ㄟ』」，原PO表示，他問要在店裡吃還是帶走，見阿婆答「帶走」，他回「好，妳在這坐一下，等我。」

原PO指出，當他把牛肉麵交給阿婆時，「她哭了，我跟老闆娘兩個頓時傻了、慌了」，急忙問阿婆怎麼了，「她說她是位獨居老人，因為有人跟她講，本店有提供待用餐給弱勢家庭，跟目前生活陷入困境的朋友們」，她才自己走路來想吃一碗牛肉麵。

「本店永遠都歡迎他們來享用待用餐」，原PO寫道，既然有緣相遇了，想留下阿婆的居住地址及聯絡方式，再去她家探訪關心一下；但阿婆只說不用啦，「安內就厚ㄚ啦」（台語，這樣就好了），不肯留下資料。

原PO說，看著阿婆頻頻拭淚，也不好意思再問，心想或許真的有難言之隱，「我也只能跟她說，『沒關係啦，阿婆，往後只要妳想吃牛肉麵，儘管來我這，我永遠歡迎您的到來』。」

▼潘宗佑十分有愛心，提供「待用麵」給生活困苦的人。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO表示，阿婆跟他道謝後，轉身慢慢走出門口；看著她用沉重的步伐、手撐著拐杖，讓他頓時心酸起來，想著她的家人、兒女呢，「她無論是否真的是一位獨居長者，但人生在世，有些人出生豐衣足食，有些人出生，家裡家財萬貫，不用去擔心錢的問題，更不用說為了五斗米折腰。」

原PO認為，社會上貧苦窮困的朋友們走到哪一定都有，他只是一家小小的麵店，能讓多少貧困的朋友們吃頓飽，「我們也都盡力去做」；人生在世難免會有過不去的崁，點不了的炊，他因難過想抱怨一下，希望藉由這碗微不足道的麵，來撫平阿婆心中的苦楚，願上蒼祝福保佑阿婆能平安健康，「加油，阿婆。」

對此，許多網友大讚老闆太暖心，紛紛詢問店址，「這種店家就要用新台幣好好教訓一下。」知情的人則透露是在宜蘭市的「打火牛肉麵」，「老闆是個有故事的人。」據了解，原來暖心老闆潘宗佑是一名義消，年輕時曾年少輕狂走錯路，如今浪子回頭開麵店回饋社會，幫助弱勢家庭。

也有人想以行動支持，「私我帳號，我捐30份。」老闆回，「大德，感謝您的那份心意愛心，本店從開店至今從不收取任何一位善心人士想捐助的待用餐費，因為我覺得竟然要做，自己能承受就自己提供就可以了，只需對自己負責。今天無論收人10元到100元都是個責任，那太沉重了，還是自己有多少、做多少輕鬆又快樂。感謝您的愛心，把愛捐助到更需要的地方，這才是真正的大愛，感恩喔。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！