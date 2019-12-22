才剛移出停車格被後車撞上人行道！再撞5汽機車　2駕駛互控對方錯

▲陳男將車移出停車格時，遭後車張姓駕駛撞上人行道，波及人行道上3輛機車及路旁停放的2車，形成連環撞。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市22日清晨4時許發生一起車禍意外，陳姓男子將車子移出北區博館路一處停車格時，遭張姓自小客駕駛撞上路旁人行道，撞擊力道猛烈，讓遭撞的陳男車輛接連波及一旁停放的2輛自小客及3輛機車，所幸無人受傷，經酒測均無酒精反應。警方獲報到場時，陳、張2人互控對方行車未注意；警根據現場環境及雙方供述初步研判，應是陳未禮讓後方車輛，而張未注意車前狀況，2人都有肇責，詳細事故經過交通大隊正調查釐清中。

台中市第二警分局交通分隊表示，22日清晨4時30分許，接獲北區博館路36號前發生一起交通事故，陳姓男子（59歲）駕駛自小客由博館路旁停車格往左行駛時，遭同向張姓男子（20歲）駕駛的自小客從後方撞上，由於撞擊力道猛烈，導致陳男車輛再與路旁停車格內的2輛自小客，以及人行道上的3輛機車發生連續碰撞，獲報後即派員趕赴現場處理。

▲2車撞擊後波及一旁停放的汽、機車，所幸無人傷亡。

警到場後，陳、張各執一詞，陳說他要把車移出停車格，不知道為什麼就被後方車輛撞上；張反控，陳是突然衝出來，根本來不及反應才會撞上去。經測雙方均無酒精反應，無人受傷。

警方指出，根據交通法規，陳男為起步車，從停車格移出時要禮讓後方直行車先行，才可將車開出，而張雖是直行車，仍需要注意車前狀況，因此雙方都有肇責，詳細事故原因即相關肇責，須交通大隊進一步釐清調查。

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