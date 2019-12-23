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新北市府人事調動！侯友宜選戰功臣林芥佑調顧問　朱惕之、劉和然接任副秘書長

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▲▼侯友宜出席韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜 。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府23日宣布，工務局長朱惕之和環保局長劉和然接任副秘書長，去年九合一選舉，新北市長選戰功臣、現任副秘書長林芥佑和文化局長蔡佳芬調任顧問。新北市長侯友宜表示，未來三位副秘書長將協調各局處首長，負起行動治理、第一線督陣的角色。

工務局長朱惕之和環保局長劉和然接任副秘書長，現任副秘書長林芥佑和文化局長蔡佳芬調任顧問，新任工務局長由捷運局副局長詹榮鋒升任，前教育局長、現任參事龔雅雯升任文化局長，新任環保局長由現任副局長程大維升任。上述調動於12月25日生效。

侯友宜表示，市政團隊已經屆滿週年，新北市正值建設的高峰期，推動重大工程及基礎建設，包含三環六線、都市更新、淡北道路重大建設等，皆需要專業人才帶領，此次由工務局長朱惕之升任副秘書長，就是要借重他的專長，協調督導相關業務。

侯友宜強調，這次調整著重在功能性的團隊建構，要讓市民更有期待，其中調整兩位副局長升任局長，一位參事升任局長，代表他對事務官的肯定，未來三位副秘書長將協調各局處首長，負起行動治理、第一線督陣的角色。

新任首長簡介

【文化局局長】
龔雅雯（女，60年次）
學歷：
國立臺灣師範大學工業教育系博士
經歷：
新北市政府參事(1060125-1081224)
新北市政府教育局局長(1040801-1060124)
新北市政府教育局副局長(1000715-1040731)
教育部專門委員(0970912-1000714)
教育部科長(0930319-0970911)

【工務局局長】
詹榮鋒（男，52年次）
學歷：
國立臺灣工業技術學院營建工程技術學系碩士
經歷：
新北市政府捷運工程局副局長(1080130-1081224)
新北市政府新建工程處處長(1020805-1070629)
新北市政府工務局主任秘書(1001117-1020804)
臺北市政府捷運工程局南區工程處副總工程司(0960726-1001116)
臺北市政府捷運工程局南區工程處正工程司(0870101-0960725)

【環境保護局局長】
程大維（男，59年次）
學歷：
國立成功大學環境工程系碩士
經歷：
新北市政府環境保護局副局長(1080630-1081224)
新北市政府環境保護局主任秘書(1041102-1080629)
新北市政府環境保護局環境庶務科技正(1030120-1041101)
新北市政府環境保護局環境衛生管理科科長(1010806-1030119)
新北市政府環境保護局低碳社區發展中心主任(0991225-1010805)

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