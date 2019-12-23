民進黨3大咖力挺…吳秉叡端「噪音改善」政績！　陳明義持續100天站路口拉票

▲民進黨3大咖現身新莊力挺。（圖／翻攝自吳秉叡FB）



記者黃可昀／綜合報導

選舉倒數19天，新北市第4選區（新莊）民進黨立委候選人吳秉叡再度端出政績，提到自己任內降低捷運噪音影響，保障了新莊居民的生活品質；國民黨候選人陳明義則PO文表示，他持續站路口拉票的日子已經持續100多天，剩下的天數也會繼續走基層，腳踏實地向鄉親拜票。

吳秉叡22日的「南新莊競選總部成立大會」圓滿落幕，副總統陳建仁、民進黨副總統候選人賴清德及行政院長蘇貞昌都到場力挺，黨內3位大咖合體為吳秉叡拉票，賴清德更大讚他，「很有正義感」，如果順利連任，必會繼續用他的法律專長與專業繼續替新莊服務。

吳秉叡近日也頻繁更新臉書貼文，細數他任內的各項政績，他在23日的貼文中提到，由於機捷行經青山路往林口的路段是上坡，捷運經過時的加減速會伴隨巨大噪音，干擾到沿途近千戶居民，透過他向交通部的爭取，並且多次協調、監督工程，如今隔音牆設備終於完工，大大改善了捷運噪音問題。

▲陳明義每天站街頭拜票。（圖／翻攝自陳明義FB）



陳明義雖然沒有時常PO出新進度，但其實他每天都在新莊街頭問候鄉親，從他過往貼出的照片可得知，陳明義時常出沒在市場、路口這類居民會經過的地方，就是希望和新莊鄉親站在同一陣線，「在選舉的這段時間，明義握的每一雙手、每一位的笑容、甚至是趕上班途中，還特地停下腳步跟我說聲加油的您，您們都是讓我繼續大步向前的動力！」

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