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孫大千酸罷韓人數「灌得太誇張」：庶民笑了！　吹牛至少要打草稿

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▲罷韓民眾點亮手機燈光，照射wecare大遊行的榮光鏡球 。（圖／記者王亞志攝）

▲罷韓民眾點亮手機燈光，照射wecare大遊行的榮光鏡球 。（圖／記者王亞志攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜22日批評，罷韓遊行的長布是「遮羞布」，引起罷韓活動主辦單位Wecare高雄不滿，憤怒貼上好幾張人潮滿滿的照片回擊「我們很多人他們會怕」。對於Wecare高雄的回應，韓國瑜競選辦公室副執行長、立委候選人孫大千23日表示，吹牛至少要打草稿。

Wecare高雄22日表示，「當人民都站出來怒吼時，政客是會害怕的。去年我們用熱血點亮愛高雄的心，今年我們用勇敢打造光復高雄保衛台灣的聖十字。謝謝一起參與的每一個你們，今天睡醒，你會發現這一役沒有休息的時刻。來吧！用真實的畫面、感受，勇敢的分享，一起對抗由無心、落跑政客啟動的鋪天蓋地造謠抹黑。」

▲▼韓國瑜PO文提及罷韓隊伍的「光復高雄」布條是「遮羞布」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

▲韓國瑜PO文提及罷韓隊伍的「光復高雄」布條是「遮羞布」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

其中，Wecare高雄還在文末附上hashtag「我們很多人他們會怕」，暗酸同天早上放罷韓長布底下沒什麼人的照片的韓國瑜。

對於Wecare高雄的回應，孫大千23日在臉書上提到，「吹牛至少也要打一下草稿。其實，庶民夥伴們不是怕了！是笑了！」活動的主辦單位在參加人數上稍微灌水製造聲勢，原本也無可厚非，但是如果灌水灌得太誇張，那就變成是一場笑話！依照Wecare這樣的估算方式，那麼挺韓大遊行應該有快80萬人了！

▲▼2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

孫大千說，披著Wecare高雄的外衣，其實做的是民進黨要「光復高雄」的工作，這樣子「掛羊頭賣狗肉」，會不會覺得有一點欺騙高雄市民呢？所以，Wecare的「罷韓行動」，只不過是民進黨的「光復行動」。原來，在Wecare的心目中，高雄市一直都是屬於民進黨的。

最後，孫大千表示，也許就是因為有自知之明，知道陳菊團隊的政績實在拿不出檯面，所以只好用一個Wecare來掩飾真正的身分和目的。還虧韓國瑜幫陳菊收拾了這麼多爛攤子，前朝官員這樣做會不會有一點「恩將仇報」呢？

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