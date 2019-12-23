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北漂年輕人沒買到車票「小英不差我這票」　台中霸氣老闆給半天假：你回去投票

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲選戰進入最後倒數，拚連任的總統蔡英文和國民黨候選人韓國瑜全力衝刺選情。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

2020總統大選倒數進入19天，許多在外地工作的年輕人也都搶好車票，準備回家投下神聖的一票。不過，有一名在台中工作的高雄人，原本要搶高鐵票回家支持總統蔡英文，卻沒有買到自己想要的時段，不打算回去了。也挺小英的老闆知道後，霸氣地給該員工半天假，「你回去投票」，讓辦公室瞬間歡聲雷動。

總統大選將於2020年1月11日舉行，高鐵為加強旅客返鄉投票需求，規劃於2020年1月10日至13日疏運期間，加開54班列車，包括南下29班、北上25班，4天共提供667班列車，並維持「大學生優惠」與「早鳥優惠」，已於14日凌晨0時起開放搶票。

請繼續往下閱讀...

▼許多年輕人熬夜搶高鐵票，就是要回家投票。（資料照／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵,高鐵公司。（圖／記者李宜秦攝）

不少在外地工作的年輕人熬夜搶票，就是要回戶籍地投票。《自由時報》報導，一名在台中工作的高雄年輕人，原本計畫在選舉前一天下班搭高鐵回鄉，但發現當晚6時以後的班次全滿了，「算了，小英不差我這一票。」

由於該員工和其他年輕同事都是挺蔡英文，紛紛被同事力勸要回去投票，但他認為，小英民調領先，應該也不差他這一票。結果老闆知道後立刻霸氣說，「我准你半天假，你回去投票」，讓公司瞬間歡聲雷動。

該老闆表示，他憂心有些支持蔡英文的年輕人，認為小英民調領先，不差自己手中的一票，因此沒回去投票。他認為，民進黨仍應呼籲年輕人返鄉投票。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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