雲端最前線／35萬人VS.50萬人？挺韓、罷韓誰佔上風？

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挺韓、罷韓遊行21日同天在高雄登場，挺韓方宣稱有35萬人，罷韓方則表示有50萬人到場，雖然遊行已經落幕，但對於彼此到底有多人響應，在網路上吵得不可開交，根據專業數學老師計算分析，認為雙方都有「膨風」可能性。韓國瑜諷霸韓團體遮羞布，罷韓則反批韓國瑜沒有全程參與，激情過後，哪邊佔上風？《雲端最前線》23日邀請親民黨競選總部發言人于美人、台北市議員李柏毅、桃園市議員王浩宇、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓粉參加挺韓遊行。（圖／記者洪靜靖宜攝）

2020總統大選倒數，區域立委選情也進入白熱化階段，台中市立委選情部分，根據《ETtoday新聞雲》最新調查，現任8名立委，除了退出時代力量的洪慈庸外，其餘7人均領先對手，但差距都不大，在地方執政優勢基礎下，藍營有機會做3搶4，綠營則陷入保5之戰。

民進黨總統候選人蔡英文21日晚出席由無黨籍立委林昶佐舉辦的「凱道大凱旋」演唱會活動，力挺林及洪慈庸、陳柏惟、賴品妤、吳怡農等跨黨派綠營「前線」立委候選人，面對爆滿支持者，蔡也跟台下群眾強調「明年的選舉我們一定會贏」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。