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拒絕迪士尼夢跳票！　韓國瑜市府與台商開會推400億「山海經樂園」

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▲▼「推動投資興建《高雄-山海經樂園》產官學座談會」於12月19日在高雄市議會召開。（圖／台商簡廷在提供）

▲「推動投資興建《高雄-山海經樂園》產官學座談會」於12月19日在高雄市議會召開，藝術家魏滔老師展示山海經創作畫。（圖／大高雄文觀產業聯盟提供，下同）

記者陳政錄／上海—高雄報導

高雄沒有「迪士尼」不要緊，我們還有「山海經」？眼看高雄市長韓國瑜投入總統大選，蓋迪士尼樂園、愛情摩天輪等政見可能跳票之際，高雄市府與產業界日前舉行產官學座談會，討論規劃用台糖土地，打造佔地100公頃、建設經費高達新台幣400億元的「高雄-山海經樂園」，成為所謂的「東方的迪士尼」，拒絕政策跳票。

該「推動投資興建《高雄-山海經樂園》產官學座談會」於12月19日在高雄市議會召開，現場有大高雄文觀產業聯盟等產業界代表，高市府經發局、觀光局等代表，和國民黨籍陳宜民、黃昭順立委和高雄市議員服務處代表與會，更邀請曾承建上海、香港迪士尼的台商—澳門台商聯誼會會長、豪門國際開發公司董事長簡廷在分享經驗。

▲▼「推動投資興建《高雄-山海經樂園》產官學座談會」於12月19日在高雄市議會召開。（圖／大高雄文觀產業聯盟提供）

▲與會人員合影。

座談會上，首先由大高雄文觀產業聯盟召集人李勝利以詩情山海經、夢想、山海經藝術創作、科幻山海經、山海大觀園、眾妙園等單元介紹《山海經》內容，以及報告「高雄-山海經樂園」構想。他說，規劃中的園區面積約100公頃，建設經費將高達新台幣400億元，如能付之實現，將是世界第一座「山海經樂園」，並可被稱為所謂的「東方的迪士尼」。

簡廷在進一步指出，台灣是一個保存中華文化最完整的地方，應善用這個優勢，融合華人五千年文化，打造一個世界級的文化與科技之主題樂園，讓具有台灣特色的中華文化走出去，「人進得來，大家發大財。」他進一步舉例，五千年來我們傳說嫦娥奔月、夢想太空旅遊，雖然現實世界我們辦不到，但我們可建造一座虛擬實境的「太空之旅，星際驛站」，讓人人都能實現太空旅遊的夢想。

▲▼「推動投資興建《高雄-山海經樂園》產官學座談會」於12月19日在高雄市議會召開。（圖／大高雄文觀產業聯盟提供）

▲澳門台商聯誼會會長、豪門國際開發公司董事長簡廷在曾經承建上海、香港迪士尼工程。

對於「山海經樂園」所需的用地，在座談會上大高雄文觀產業聯盟召集人李勝利提到，是否可考慮內門紫竹寺附近230公頃的台糖土地？高市觀光局副局長葉欣雅回應，該處現正在進行聯外道路修建工程，預計2021年完工，所以壽山動物園的搬遷計劃亦告暫停；高雄市政府顧問馮鄭復華則說，內門紫竹寺附近聯外道路之修建工程與尋覓「山海經樂園」之用地應可同時並行處理。

高雄市政府經發局副局長高鎮遠則表示，高雄市有山有海，在地貌上具有《山海經》中「山海」的條件，未來經發局誠願協同產學界，一起推動「山海經樂園」之計劃。

簡廷在接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時指出，他將以自身經驗，一起推動「山海經樂園」，打造台灣新興經濟、具有國際文化觀光旅遊康養休閒產業。他說，山海經樂園將有助於促進經濟發展、引入國際觀光人流、創造台灣國際能見度，並發揚華人文化永續傳承，帶動台灣高端服務業經濟，轉型升級文化科技藝術休閒觀光，無煙產業。

▲▼「推動投資興建《高雄-山海經樂園》產官學座談會」於12月19日在高雄市議會召開。（圖／大高雄文觀產業聯盟提供）

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