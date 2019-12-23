統促黨立委候選人招待陸配涉賄　何建華批「政治迫害」無保請回

▲何建華聲稱受到政治迫害。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃翊婷／綜合報導

統促黨不分區立委候選人何建華被指控，涉嫌招待16位民眾前往金門、廈門旅遊，她23日凌晨0時許抵達台北地檢署，面對媒體詢問直喊冤，並強調自己受到政治迫害。不過，北檢一共約談包含何建華在內共17人，訊後諭令何20萬元交保、限制住居，其餘16人全數請回；然而，因為4小時後何仍未辦保，最後改為無保請回並限制住居。

移民署台北專勤隊接獲通報，有候選人以招待16位民眾前往金門、廈門進行5天4夜的旅遊，當地吃住都由台辦單位包辦，參與者多為陸配。由於這次的招待涉嫌賄選，北檢檢察官22日帶領調查處幹員、中正一分局警員著手調查，先去機場逮捕回國的陸配，再前往中華婦女聯合會搜索，約談包含何建華在內共17人，並陸續移送北檢進行複訊。

▲何建華除了是統促黨的不分區立委候選人，也是中華婦女聯合會的理事長。（圖／翻攝自臉書／何建華）

何建華23日凌晨0時許現身北檢，面對媒體關切，她強調自己沒有賄選，只是因為代表統促黨扛起立委選戰，就被有心人士說成涉賄，況且出遊的費用都是陸配們自己支付的，她是體諒姊妹們生活辛苦，才會幫忙舉辦活動，不懂哪來的賄選，「這是政治迫害！」

而檢方經過連夜偵訊，23日凌晨諭令何建華以20萬元交保，同時限制住居，其餘16人全數請回。不過，因為4小時後何仍未辦保，檢方最後改為無保請回並限制住居，全案目前仍在調查當中。