　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「20萬人飲翡翠好水」吳秉叡端政績　陳明義喊「重振新莊街廟」：複製迪化街

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「20萬人飲翡翠好水」吳秉叡端政績　陳明義喊「重振新莊街廟」：複製迪化街

▲「20萬人飲翡翠好水」吳秉叡再端政績！（圖／翻攝自吳秉叡臉書）

記者劉維榛／綜合報導

2020選戰打得火熱！新北市第4選區（新莊區）立委候選人吳秉叡陳明義互別苗頭，一人曬出過去政績，讓居民共飲優質翡翠水；另一人誓言，複製迪化街觀光模式，重振新莊廟街的過去繁榮。

吳秉叡在臉書分享「回顧政績，努力向前」，最讓他引以為傲的，就是讓新莊居民共飲優質翡翠水。他表示，「多次邀集會勘討論，要求市府配合解決用地問題未果，轉向水公司協調另提出配套方案，依後續計畫工程修正調整，技術性調度增加供水量，並請國發會儘速通過審查」，吳秉叡不負眾望，終於106年8月達成全新莊供應翡翠水的目標，讓居民共享好水，免於受旱季限水的困擾。

另外，吳秉叡也喊話，明（22）日是總統蔡英文、立委吳秉叡的南新莊競選總部成立大會，屆時副總統陳建仁、 副總統候選人賴清德、 院長蘇貞昌也會到現場站台助講。

▲▼「20萬人飲翡翠好水」吳秉叡端政績　陳明義喊「重振新莊街廟」：複製迪化街

▲陳明義喊「重振新莊街廟！」（圖／翻攝自陳明義臉書）

另一敵軍陳明義雖沒有最新動態，不過，翻開過去文章，本月初他曾與前總統馬英九走訪慈祐宮、武聖廟，傾聽攤商業者的心聲，紛紛訴苦近年景氣不佳。陳明義認為，若能複製迪化街行銷模式，讓新莊廟街翻轉前途。

對此，陳明義堅定直呼，「如果進入立法院，將會全力爭取交通部觀光局旗艦補助來推動新莊廟街「大興直計畫」！台灣的未來在我們這一代的手裡，對於台灣的現況我們除了要解決現有問題外，更應該帶領台灣走出國際，所以我們勢必要翻轉！翻轉新莊、翻轉國會、翻轉總統府，如此，台灣才看的到未來。」

ET快訊
1221空拍對尬！挺韓紅龍35萬　罷韓綠龍10萬爆衝30萬
35萬韓粉力挺！韓國瑜提「5大保證」　重申成立特偵組
「在不瘋狂」大老闆首現身！痛心回應古拉事件
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

女友要跟異性合租！他急PO文求助：是我太專制嗎…網聽原因臉秒綠：租了直接分

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」…上課一問震驚：釣魚停很久

繳21萬拿黑卡！台灣醫療顧問曝「極致尊榮體驗」：很好用　網看圖跪喊乾爹

「苗栗國」沒分店原因曝光！漢堡王小編戰力滿點　鄉民狂推：小編撿到槍喔

福岡租車台女「連睡都無法」崩潰關家裡　被酸民霸凌灌爆...臉書、Line全毀

蔡英文提前朝讓陸滲透台灣　馬英九怒嗆：看不出來請舉例！

川普簽署國防授權法案　國防部致謝：深化雙方夥伴關係

「20萬人飲翡翠好水」吳秉叡端政績　陳明義喊「重振新莊街廟」：複製迪化街

吳敦義道歉了！　坦承批蔡英文「衰尾查某」是失言

為林淑芬站台　卓榮泰暗批對手黃桂蘭：不敢為女性發聲

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

蔡英文提前朝讓陸滲透台灣　馬英九怒嗆：看不出來請舉例！

川普簽署國防授權法案　國防部致謝：深化雙方夥伴關係

「20萬人飲翡翠好水」吳秉叡端政績　陳明義喊「重振新莊街廟」：複製迪化街

吳敦義道歉了！　坦承批蔡英文「衰尾查某」是失言

為林淑芬站台　卓榮泰暗批對手黃桂蘭：不敢為女性發聲

35萬韓粉力挺！韓國瑜提出「5大保證」　重申成立特偵組：貪官通通法辦

1221空拍人數對尬！挺韓紅龍「30萬↑35萬」　罷韓綠龍「10萬爆衝30萬」

談馬英九執政直搖頭　宋楚瑜痛批：做得那麼爛！崇禎皇帝還曉得上吊

罷韓爆插曲！主辦喊：現場突破30萬人...突有民眾「大樓往下潑水」警清查中

韓國瑜喊當選後5大承諾　盼人民給機會高舉手吶喊：中華民國萬歲！

32歲男騎士等「罷韓人潮」通過…下秒突倒地猝死！警急拿AED搶命救不回

蔡英文提前朝讓陸滲透台灣　馬英九怒嗆：看不出來請舉例！

金曲歌王砸1000萬推二重唱團體　卻賠錢收場...團員近況曝光！

影／南京模式「奪三島」震攝台灣　解放軍退將王洪光：兩個旅就攻下澎湖　

失控連撞15台汽機車1人傷　駕駛闖禍「心慌小跑步」棄車肇逃

中聯辦前官員：香港始終有一股勢不承認「已永久回歸祖國」

返鄉注意！離島第二波加班機「12/23下午6-8點」開放訂票

川普簽署國防授權法案　國防部致謝：深化雙方夥伴關係

中職／「哈林哥」丘總上任　陳家駒：美式沒隔閡

嘉義市管樂節開幕　50支隊伍踩街宛如嘉年華會

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

21歲白衣「超胸」正妹現身罷韓

陳揮文：韓國瑜大選至少500萬票起跳

復活特偵組！謝震武1句話打臉韓國瑜

罷韓、挺韓大遊行路線懶人包！衝突熱點曝

高嘉瑜想當媽：「快生不出來」覓男伴

210m*12m巨型旗幟加持罷韓遊行

韓國瑜今晚上博恩夜夜秀！製作單位聲明驚見藏頭

挺韓大遊行1：11出發！現場突破30萬人

LIVE／挺韓遊行啟程！30萬人上街擠爆

綠議員全數出席罷韓　韓陣營批「前朝政治操作」

LIVE／Wecare罷韓大遊行登場！

更多熱門

相關新聞

卓榮泰批黃桂蘭：不敢為女性發聲

卓榮泰批黃桂蘭：不敢為女性發聲

民進黨新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里）立委候選人林淑芬21日上午於三重舉辦「三重東區後援會成立大會」。民進黨主席卓榮泰致詞時表示暗批國民黨候選人黃桂蘭，身為女性卻對國民黨主席吳敦義的歧視女性言論毫不出聲，「大家都說要為人民拼死拼活、粉身碎骨，卻一句話都不敢講」。

韓國瑜提「5大保證」　重申成立特偵組

韓國瑜提「5大保證」　重申成立特偵組

宋楚瑜痛批馬英九：做得那麼爛！

宋楚瑜痛批馬英九：做得那麼爛！

等待罷韓人潮通過！男騎士突倒地死亡

等待罷韓人潮通過！男騎士突倒地死亡

劉櫂豪與賴清德邀台東青年共度早餐　

劉櫂豪與賴清德邀台東青年共度早餐　

關鍵字：

新北市2020大選2020新北市立委吳秉叡陳明義

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

貓出院異瞳消失！網氣抱錯聽原因安靜

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面