▲▼「20萬人飲翡翠好水」吳秉叡端政績　陳明義喊「重振新莊街廟」：複製迪化街

▲「20萬人飲翡翠好水」吳秉叡再端政績！（圖／翻攝自吳秉叡臉書）

記者劉維榛／綜合報導

2020選戰打得火熱！新北市第4選區（新莊區）立委候選人吳秉叡陳明義互別苗頭，一人曬出過去政績，讓居民共飲優質翡翠水；另一人誓言，複製迪化街觀光模式，重振新莊廟街的過去繁榮。

吳秉叡在臉書分享「回顧政績，努力向前」，最讓他引以為傲的，就是讓新莊居民共飲優質翡翠水。他表示，「多次邀集會勘討論，要求市府配合解決用地問題未果，轉向水公司協調另提出配套方案，依後續計畫工程修正調整，技術性調度增加供水量，並請國發會儘速通過審查」，吳秉叡不負眾望，終於106年8月達成全新莊供應翡翠水的目標，讓居民共享好水，免於受旱季限水的困擾。

另外，吳秉叡也喊話，明（22）日是總統蔡英文、立委吳秉叡的南新莊競選總部成立大會，屆時副總統陳建仁、 副總統候選人賴清德、 院長蘇貞昌也會到現場站台助講。

▲陳明義喊「重振新莊街廟！」（圖／翻攝自陳明義臉書）

另一敵軍陳明義雖沒有最新動態，不過，翻開過去文章，本月初他曾與前總統馬英九走訪慈祐宮、武聖廟，傾聽攤商業者的心聲，紛紛訴苦近年景氣不佳。陳明義認為，若能複製迪化街行銷模式，讓新莊廟街翻轉前途。

對此，陳明義堅定直呼，「如果進入立法院，將會全力爭取交通部觀光局旗艦補助來推動新莊廟街「大興直計畫」！台灣的未來在我們這一代的手裡，對於台灣的現況我們除了要解決現有問題外，更應該帶領台灣走出國際，所以我們勢必要翻轉！翻轉新莊、翻轉國會、翻轉總統府，如此，台灣才看的到未來。」