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南下高雄挺韓爆「每人500元」動員！國民黨部證實遭檢調約談　結果出爐

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 ▲▼挺韓大遊行人潮空拍。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲挺韓大遊行人潮空拍。（圖／ETtoday攝影中心攝） 

記者許力方／綜合報導

挺韓、罷韓兩派人馬1221在高雄大拚場，網路上卻爆出一張LINE對話截圖，國民黨地方黨部傳訊動員，喊出「到高雄幫韓國瑜加油，每人500元，協助動員找人好嗎？」底下還署名黨部主委袁國盛。袁國盛22日出現澄清，每人500元是要向韓粉收的餐費和車錢，不是號召走路工，並證實也因此遭檢調約談。

選戰白熱化，1221韓國瑜號召挺韓大遊行，號稱35萬人聚集高雄，國旗海飄揚，未料調查局卻接獲檢舉，網路流傳一張訊息截圖，內容提及：「12/21將南下高雄為韓國瑜加油！每人500元，協助動員找人好嗎？尚缺18位。有意者請賴身分證字號、出生日期、姓名、電話。謝謝您！」並署名聯絡人為袁國盛。

▲▼南下高雄挺韓爆「每人500元」動員！國民黨部證實遭檢調約談　結果出爐。（圖／翻攝臉書）

▲▼南下高雄挺韓爆「每人500元」動員！國民黨部證實遭檢調約談。（圖／翻攝臉書、ETtoday攝影中心攝）

▲▼挺韓大遊行人潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

檢調找上國民黨埔里鎮黨部主任袁國盛，他22日出面澄清，訊息中說的500元並非要發給韓粉，而是要向韓粉收的參加活動費用，並強調挺韓是自發性活動，用途主要當作午、晚餐費用，還有遊覽車資和保險，且也確實有接獲調查局致電詢問，「其實不用把這個事情用來作為攻擊候選人的手段！」遭到不當名譽損害。

袁國盛說，訊息遭截圖檢舉，「發500元當走路工去挺韓」，他當下就向檢調解釋並非發錢，而是收錢。另外，活動當天韓粉所有一切都是自己計畫，譬如說吃飯地點等，全都是自主發起執行，經過檢調單位查證，「每人500元」並沒有不法事實。

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