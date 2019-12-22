劉祿德「客家文化風情」新書發表　葉壽山：客家「晴耕雨讀」典範　

▲國民黨提名屏北立法委員候選人葉壽山，22日出席內埔國小退休校長劉祿德的新書發表會─「客家文化風情」，讚劉祿德是客家「晴耕雨讀」典範 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨提名屏北立法委員候選人葉壽山，22日出席內埔國小退休校長劉祿德的新書發表會─「客家文化風情」，葉壽山表示，劉校長是集身教言教於一生的客家典範，不僅教育出前客委會主委劉慶中這麼優秀的兒子，他好學不倦、終身學習，更是客家「晴耕雨讀」、「服務社會」的典範。

▲▼劉祿德新書發表、葉壽山出席。

劉祿德的新書發表會，是將過去致力參與推動的各項客家活動及人文的變化，作一有系統的整理成「客家文化風情」。劉祿德老校長退而不休，終身學習。他為致力傳承客家文化，還考上客家文化研究所，接受昔日學生為教授的指導，在校園中看到時任校長的兒子劉慶中，還要喊聲「校長好」，畢業時更由兒子校長親自為父親撥穗，頒授碩士學位，傳為佳話。

葉壽山表示，從認識劉祿德、劉慶中兩位父子校長中，讓他深深感受到身教言教潛移默化的力量，也看到客家精神的傳承。所以，有關客家政見部分，也特別向兩位劉校長，尤其是前客委會主委劉慶中請益。

葉壽山強調，他的客家政見就是希望今後培育出更多優秀的客家青年，傳承客家文化。未來不但要推動客語薪傳，建立客語檢定獎金與獎勵制度，更要提攜各領域優秀客家青年，有平等的露出與表現機會，為客家及社會做出貢獻。保護特色客家產業，在實體環境營造方面，打造客家主題觀光小鎮，帶動內埔、麟洛、長治、高樹客庄觀光產業發展。

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