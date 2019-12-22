拚雙北立委全壘打　陳建仁、賴清德「雙北同行」掃街拉票

▲陳建仁、賴清德雙北出發掃街。（圖／翻攝2020小英發言人臉書直播）



記者蔡文鈴／台北報導

副總統陳建仁與副總統候選人賴清德22日於木柵動物園旁舉行「台灣要贏，雙北同行」記者會，並陪同六位立委候選人於雙北進行車隊掃街，爭取選民支持，宣示民進黨贏得雙北決心。

選戰倒數20天，陳建仁、賴清德從木柵動物園出發前進雙北，民進黨立委江永昌、立委候選人蔡沐霖、張銘祐、阮昭雄、謝佩芬、許淑華也站上車隊一同向市民拜票。

陳建仁致詞時表示，動物園是充滿快樂和歡笑的地方，小朋友每次參觀完動物園回家，都是充滿快樂和想像。他希望選舉也要像參觀動物園一樣，讓每位選民在選舉後對台灣的未來、自己的未來充滿希望和想像，我們都希望台灣能更好，希望自己的未來更幸福、美滿。

陳建仁也強調，「2020台灣要贏」不是選舉的口號，是對台灣的責任，「台灣要贏，雙北同行」，不僅是掃街的代號，而是必勝的決心。

賴清德表示，今天是冬至，家家戶戶都會吃湯圓，祈求闔家平安順利；政治工作的目標也是希望藉由打拚，讓國人能安居樂業，「台灣要贏」的目標亦是如此。因此，他和副總統陳建仁在雙北，進行台灣有史以來第一場「雙副雙北同行」競選活動，希望贏得雙北的父老鄉親支持。雙北在地理位置上不僅是台灣頭，人口也最多，在過去台灣發展史上扮演舉足輕重的角色。

賴清德說，他和陳建仁分別為副總統候選人、現任副總統合體在雙北首先同行，要向雙北的鄉親報告，共同努力，守護台灣的決心。「雙北贏，台灣一定贏」，才能捍衛主權，維護民主。民進黨提名的六位候選人都相當優秀，有這幾位雙北強棒，立委一定可以過半，希望鄉親給予支持。

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