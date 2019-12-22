立委拜票巧遇桃猿隊Rakuten Girls！網友羨慕炸：你是幸福的男人

▲桃園立委候選人張誠拜票時巧遇中職桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls。（圖／翻攝自「張誠博士」臉書）

記者徐愷昕／桃園報導

桃園分區立委候選人張誠21日晚間在跑選舉行程拜票時，巧遇中職樂天桃猿隊的專屬啦啦隊Rakuten Girls！照片一放上網便引來網友朝聖留言，直呼「真是幸福的男人」，可以跟這整群美女啦啦隊員合影。而張誠也幽默於文中hashtag「#我的小編們炸鍋了」，讓大家不禁猜想，小編們應該從此會堅持出去陪拜票。

張誠博士是國會政黨聯盟桃園第5選區立委候選人，他曾擔任雄三飛彈總工程師，是全國知名的國防科技專家，上校退伍後本著科技專業、翻轉國會的志願投入立委選戰，21日晚上他在跑選舉行程時，巧遇中職桃猿隊的Rakuten Girls（樂天女孩），合影後隨即將照片PO上網與選民分享，還幽默hashtag「#我的小編們炸鍋了」。

外型亮眼的Rakuten Girls照片一出，網友紛紛於底下留言，「從此小編們堅持出去陪拜票」、「顏值都好高」、「都是美女，都好像電腦選的」、「我也炸了」、「每個都青春洋溢」，直呼張誠是幸福的男人，「太爽了吧！可以跟一群青春洋溢的啦啦隊美眉合影！」

▲▼桃園立委候選人張誠拜票時巧遇中職桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls。（圖／翻攝自「張誠博士」臉書）

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