批反滲透法　人民日報：民進黨讓台灣社會「人人自危」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對總統蔡英文呼籲在年底完成《反滲透法》，《人民日報》22日刊文指出，民進黨當局這些政治操弄，限縮打壓了當前兩岸正常交流交往，讓台灣社會人人自危，產生寒蟬效應，「而這一切所作所為，只是為了撈取自己的選舉利益」，反觀大陸，仍然持續推動兩岸關係和平發展。

文章寫道，台灣當局一年來，一方面挑動兩岸敵意，利用各種機會，攻擊污衊大陸，挑動兩岸敵意，另一方面渲染恐怖氣氛，上半年利用立法院席次過半優勢，強行通過「國安五法」，又試圖通過「中共代理人法」。

文章指出，「反滲透法」為趕選舉前的「工期」，不惜跨越程序，在立法院直接進入二讀，使用模糊不清的「境外敵對勢力」、「滲透來源」等概念，為了一黨一己之私，不惜損害兩岸關係的前景、台灣人民的未來，這就是民進黨當局目前最真實的寫照。

文章提到，反觀大陸，仍然持續推動兩岸關係和平發展，繼2018年推出31條惠及台灣同胞措施後，2019年11月再推出「26條」，讓在大陸的台資企業、台灣同胞逐步獲得與大陸企業和大陸同胞同等待遇。

蔡英文21日受訪時被問及《反滲透法》，台北市長柯文哲及馬英九都針對此法提出批評。她表示，前一個政府執政時期，台灣幾乎是門戶洞開，幾乎是中國大陸全面滲透台灣社會的情況，其實台灣整體社會對中國大陸很在意，很戒慎恐懼，反滲透法有它的必要性。

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