「很多人想影響台灣選舉」　蔡英文台中拉票：大家「心頭抓乎定」

▲蔡英文開心與小朋友合影。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民主進步黨總統候選人蔡英文22日抵達台中市北屯區，參加立法委員候選人莊競程舉辦的「守護孩子的未來」系列活動，她說，選戰只剩下20天，每一張選票都很重要，不能說選情穩定就放輕鬆，民主選舉本來就是瞬息萬變，也有很多人想影響台灣選舉，大家更要「心頭抓乎定」，讓蔡英文、賴清德及莊競程全部當選。

▲蔡英文致詞表示，選情雖穩定，但大家心頭要抓乎定。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文上午與莊競程參拜南興宮，台中市小英之友會理事長李茂盛、民進黨台中市議會黨團總召李天生、市議員曾朝榮及多位地方黨公職也到場助陣，現場民眾熱情高喊總統當選。

蔡英文參香後表示，今天陽光普照，很多市民都扶老攜幼前來現場，只為給蔡英文與莊競程加油打氣，她感到相當開心，剩下20天就要投票了，現階段不只要固票，更是要衝刺的時期，北北屯選區對民進黨來說是較為艱困，但是包含莊競程在內許多年輕黨員，願意出來為台灣打拚，所以一定要給這些願意挑戰艱困選區的年輕人加油，即使參選初期聲勢有一點落後，然而經過勤奮踏實的努力，民調持續往上，莊競程只差一點點，大家一起努力拚，他就會過關。

▲蔡英文與莊競程到南興宮參拜。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文說，這次的選舉至為重要，台灣的未來是屬於年輕人的，立法院理當有更多年輕聲音，莊競程就是不二人選，莊是本土生醫博士，這正是台灣未來發展極為重要的領域，從新竹生醫園區往南到台中、高雄，是台灣生物科技發展的重要廊帶，北北屯有一個候選人能夠代表未來發展的方向，絕對是值得鄉親支持的。

▲蔡英文抵達南興宮，受到民眾熱情歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文接著說，今天除了是冬至，也是莊競程的生日，莊才剛結婚，結婚證書還是她簽字的，但是莊連度蜜月都沒有，就投入選舉，鄉親看到莊的決心與毅力，一定要讓他進入立法院，這樣就是「三喜臨門」，對台中、對國家來說也是喜事一樁。

▲台中市南興宮。（圖／記者鄧木卿攝）

她說，未來4年還有很多事情要跟大家一起完成，讓台灣發展更好，過去3年很多改革基礎讓台灣的投資環境改善，期許自己與執政團隊打下的良好基礎，將來能讓台灣脫胎換骨，經濟會越來越好。

蔡最後強調，現在已經有幾千億資金要回台投資，台中就有上千億，未來發展動能相當強，另外社會照顧也會更周全，照顧老人家與0到6歲小朋友都將加碼，0到6歲小朋友現在每年有6百億預算，未來要增加到1千億，讓年輕爸爸媽媽壓力降低，阿公阿嬤也可以休息，她再一次跟台中北北屯鄉親懇託，蔡英文與賴清德、莊競程都要當選，政黨票唯一支持民主進步黨，讓改革繼續發生，台灣繼續向前。

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