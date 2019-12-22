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陸送澳門「金融禮包」　新措施連發「加強澳內合作」

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▲▼金沙中國投資的澳門巴黎人飯店 。（圖／CFP）

▲澳門巴黎人酒店。（圖／視覺中國，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門20日舉行了回歸20年大會，大陸國家主席習近平也赴澳門與會，同時，大陸也推出許多與澳門相關的「金融禮包」，包含鼓勵澳門銀行在內地設立機構、支持內地融資租賃企業落戶澳門、進一步便利橫琴澳門投資企業跨境投融資等。

從時間軸來看，最早發布訊息的是中國人民銀行，人行18日的公告指出，為進一步便利澳門個人人民幣跨境匯款業務，將澳門居民個人每人每天向內地人民幣同名賬戶匯款限額由5萬元提高至8萬元。

為進一步滿足澳門居民的跨境支付需求，按照民生支付先行思路，人行19日又推出了支付便利化措施，包含推動澳門本地電子錢包在內地使用；組織開展澳門代理見證開戶試點。

▼澳門新葡京酒店。

▲▼澳門。（圖／CFP）

銀保監會也在20日推出新措施，以加強澳門與內地金融合作，支持澳門經濟金融發展，包含鼓勵和支持澳門的銀行在內地設立機構，開展業務；將澳門納入內地保險資金境外可投資的地區，支持內地保險資金在依法合規、風險可控的前提下投資澳門地區；支持內地融資租賃企業落戶澳門，助力澳門特色金融發展。

外匯局20日也表示，要進一步便利橫琴澳門投資企業跨境投融資，包含開展外債登記管理改革試點，橫琴澳資企業可按淨資產 2 倍到所在地外匯局辦理外債登記，並直接在銀行辦理資金匯出入和結購匯等手續；靈活調整借債模式，允許橫琴澳資企業根據需要靈活調整借債模式，如目前仍爲「投注差」模式的，可以調整爲宏觀審慎模式；進一步放寬外債幣種限制，允許橫琴澳資企業外債簽約幣種與提款幣種和償還幣種不一致等。

▼澳門知名景點大三巴牌坊。

▲澳門大三巴牌坊。（圖／視覺中國）

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