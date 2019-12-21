習近平澳門談話的背後　李曉兵：重塑港澳特區憲制秩序

▲習近平出席澳門第五屆特區政府就職典禮。（圖／CCTV+授權提供）

記者曾俊豪／北京報導

澳門特區政府20日舉行主權移交20週年慶祝大會，針對大陸國家主席習近平致詞內容，天津南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵在接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，北京要做的就是在一國兩制實踐中，實現港澳特區「憲制秩序」的重塑。他認為，憲法在兩個特別行政區的效力將特別受到重視。

針對澳門主權移交滿20年，習近平20日先是以4點「重要經驗」做總結，認為「一國兩制」任重道遠，要持續完善制度，之後再提出「4點希望」。他最後還強調，香港、澳門完全是中國內政，不容許任何外來勢力干涉。

對此，李曉兵認為，習近平的講話其實回應他18日下午飛抵澳門時的講話內容，當時習近平就提到澳門一國兩制的特色和經驗。不過，仔細觀察慶祝大會上的演說，可以發現現場聽眾、來賓熱烈鼓掌共有兩次，當時都是提到外部勢力干預問題。

他認為，這是有針對性的，港澳特別行政區在一國兩制實踐中，對這個問題應該保持高度的敏感和高度的警惕。因為一國兩制本身是跟外部進行連接的窗口，「對於外部力量，我們希望通過一國兩制助力國家的發展，但如果外部力量藉一國兩制形成衝擊、滲透甚至是壓制，那我們當然要對此做出應對。 」

▲習近平於澳門主權移交20年大會致詞。（圖／翻攝自CCTV+）

至於習近平在演說中提到香港，是否有另一層意涵？李曉兵解讀，現場有香港特區行政長官特首與主要官員，「實際上也可以說是不言而喻，也是提醒，不能說是『喊話』，是『提醒』特別行政區，因為昨天已經單獨會見林鄭月娥。今天的主題內容還是針對澳門，畢竟是澳門主場。」

習近平還提到，一國兩制的制度體系要在實踐中不斷加以完善。對此，李曉兵分析，北京接下來要做的就是在一國兩制實踐中，實現港澳特區憲制秩序的重塑。「憲制秩序從回歸之日起就斷開，這又非常特殊，大量的本地法律是英國人和葡萄牙人留下的。整體上只是保留下來，個別做了一些調整。」

他強調，憲制秩序重塑的過程一定有很多不順暢，因為港澳的法律是按照當初源頭產生出來，只能在長期法律實施過程，透過一國兩制實踐過程，「像熨衣服一樣，把這些熨平。這就是一國兩制，就是香港和澳門特別行政區憲制秩序重塑，或者是建構的過程。」

至於北京會怎麼做？李曉兵認為，北京會特別強調憲法在兩個特別行政區的效力，因為從北京的角度來說，本地的法律，第一，不是我制定的，第二，一般情況下不會介入到這個層次。「北京要管的是方向，要把握基調與基本立場，像是大的框架，整體制度的設計等。」

▲南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵。（圖／記者曾俊豪攝）