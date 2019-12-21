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評／點名外部勢力干預港澳　北京力拚「實踐中完善一國兩制」

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▲澳門回歸20周年，習近平出席特區政府就職禮。（圖／CCTV+授權提供）

▲習近平出席澳門特區政府就職典禮。（圖／CCTV+授權提供）

記者曾俊豪／特稿

12月20日是澳門主權移交20年，如果以人的年紀來看，這正是澳門「轉大人」的一天，如此重要的日子，大陸國家主席習近平當然不會缺席。不僅提前兩天抵達澳門視察，他還在大會發表重要講話，重點只有一個，那就是「一國兩制」。不過，最引人關注的，還是談話中點到了外部勢力跟香港。

回顧習近平的澳門談話，開場時，先用四點回顧澳門主權移交20年來的成果；之後，談到澳門透過「一國兩制」所獲得的四點經驗；最後是四點希望，期盼澳門能夠更上一層樓。在這些談話結束後，習近平話鋒一轉，談起香港跟澳門。

他說，「香港、澳門回歸祖國後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手畫腳。中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，我們絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務！」這段話講完，現場ㄒㄧㄤ

▲▼香港,反送中,逃犯條例,港警,黑警,。（圖／記者曾俊豪攝）

▲香港街頭反送中抗議標語。（圖／記者曾俊豪攝）

事實上，香港跟澳門就像是北京的兩個孩子，一個22歲，一個剛滿20歲。雖然兄弟倆只差兩歲，但近年的成長路天差地遠。在北京眼中，澳門是個守規矩的乖孩子，因為遵守家規，所以長的很好。至於香港，雖然從小表現都不錯，但這幾年交了「壞朋友」，一直有人慫恿他跟家裡做對。

這場典禮前，大兒子已經搗亂了大半年，家庭關係越來越差，逼得北京找上「壞朋友」，雙方達成初步共識，希望大兒子接下來能夠守規矩一些。只不過，在二兒子的成年禮上，北京還是表態了，因為這場典禮，不僅是開給外人看，也是給自家人打強心針—我們不允許外人干涉家務事。

▲習近平在澳門會見前來出席慶祝澳門回歸20周年活動的林鄭月娥和部分政府官員。（圖／翻攝自《新華社》）

習近平在澳門會見香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝自《新華社》）

表態完了，北京也給出下一階段的目標，「一國兩制」這道「家規」要在實踐中不斷加以完善，還特別強調，他們完全有智慧、有能力把「一國兩制」實踐發展得更好，把「一國兩制」制度體系完善得更好。

「要在實踐中不斷加以完善」代表接下來，不管是大兒子或二兒子，要遵守的家規都會進行調整，邊過日子邊改善，不再放任「野蠻生長」。只不過，北京眼中的那位「壞朋友」也不是省油的燈，這一次放掉大兒子這個目標，回過頭，已經想到辦法，去找北京其他家族成員的碴，這場角力戰，還沒打完。

▲▼香港人感謝川普簽署《香港人權與民主法案》。（圖／路透）

▲香港民眾感謝川普簽署《香港人權與民主法案》。（圖／路透）

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