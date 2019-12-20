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「暖南市政搜查隊」預告片搶先看　黃偉哲化身主播帶領觀眾探索真相挖掘內幕

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▲「暖南市政搜查隊」預告片中，黃偉哲市長搖身一變為當家主播，以正經不失詼諧幽默的口吻、穿插時下流行的哏播報新聞，引領觀眾調查真相、挖掘內幕，一同探索「暖南」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「暖南市政搜查隊」預告片中，黃偉哲市長搖身一變為當家主播，以正經不失詼諧幽默的口吻、穿插時下流行的哏播報新聞，引領觀眾調查真相、挖掘內幕，一同探索「暖南」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

黃偉哲是被政治耽誤的主播？耶誕強檔影片「暖南市政搜查隊」即將上映，市府結合全美戲院，以電影首映會方式呈現市政成果，20日預告片與電影海報正式亮相，預告片中黃偉哲市長搖身一變為當家主播，以正經不失詼諧幽默的口吻、穿插時下流行的哏播報新聞，引領觀眾調查真相、挖掘內幕，一同探索「暖南」。

台南以溫暖著稱，而台南市長黃偉哲的「暖男」形象也深入人心，因此台南市政府以電影的方式呈現市政成果，電影就取名「暖南市政搜查隊」。有請「暖男」引領觀眾探索「暖南」，瞭解一年來台南發生的大小事。「暖南市政搜查隊」預告片與電影海報於20日正式亮相。

▲「暖南市政搜查隊」預告片中，黃偉哲市長搖身一變為當家主播，以正經不失詼諧幽默的口吻、穿插時下流行的哏播報新聞，引領觀眾調查真相、挖掘內幕，一同探索「暖南」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南因地理位置，氣候終年溫暖，台南人待人接物更溫暖，「暖南市政搜查隊」透過「搜查」，將市政重大成果以、市民的心聲以電影呈現，不但要告訴觀眾「溫暖的台南，一年來發生哪些新鮮事」，更要讓台南人發現，是台南人共同成就了這座偉大的城市，並引以為傲！

▲「暖南市政搜查隊」預告片中，黃偉哲市長搖身一變為當家主播，以正經不失詼諧幽默的口吻、穿插時下流行的哏播報新聞，引領觀眾調查真相、挖掘內幕，一同探索「暖南」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

過往都是接受主播專訪的黃偉哲市長首次化身主播，初體驗就表現亮眼，一一細數市政成果，專業之餘不失幽默風趣，看過預告片的民眾紛紛舉起大拇指，直呼「市長真是被政治耽誤的主播！」

▲「暖南市政搜查隊」預告片中，黃偉哲市長搖身一變為當家主播，以正經不失詼諧幽默的口吻、穿插時下流行的哏播報新聞，引領觀眾調查真相、挖掘內幕，一同探索「暖南」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市副市長王時思表示，黃偉哲市長趁著《俗女養成記》的熱潮，「撩」下去拍攝《俗男養成記》後，以行銷大新營區景點，網友佳評如潮，紛紛敲碗希望可以再度看到市長的螢幕演出，市府將市政成果以影片展現的構想於焉成形。「暖南市政搜查隊」將於12月24日全球首映、同步於網路首播，邀請市民朋友一起來瞭解台南大小新鮮事。12.24全球首映『暖南市政搜查隊』（預告片）：https://youtu.be/D2NdGtUMrfg

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