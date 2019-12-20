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台南尚青農特產名物展　黃偉哲化身咖啡沖泡手　推薦東山咖啡佐胡麻甜點

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▲台南尚青農特產名物展，台南市長黃偉哲化身咖啡沖泡手，推薦東山咖啡佐胡麻甜點。（圖／記者林悅翻攝）（記者杜龍一攝）

▲台南尚青農特產名物展，台南市長黃偉哲化身咖啡沖泡手，推薦東山咖啡佐胡麻甜點。（圖／記者林悅翻攝）（記者杜龍一攝）

記者林悅／台南報導

正值台南胡麻、咖啡產季，台南市政府農業局與遠東百貨推出年底最後一檔「台南尚青農特產の名物展」，20日市長黃偉哲在農業局李建裕副局長陪同下，出席開幕記者會。

農糧署南區分署、遠東百貨公司、香格里拉台南遠東國際大飯店、東山區、善化區、西港區、將軍區農會等各單位代表嘉賓皆熱情蒞臨參與，共同化身為專業的沖泡手，手沖台南東山咖啡，品嚐台南各式胡麻甜點，更大玩推薦美食五連拍，賣力行銷台南農特產品。

市長黃偉哲表示，11至12月正是台南採收胡麻的季節，也是來台南品嚐胡麻的好時節，胡麻不僅用在冬季麻油進補，更適合應用於各類甜點上；而東山咖啡香又醇，吃著胡麻甜點，再來一杯溫暖的東山咖啡，絕對是冬日裡的一大享受！歡迎各地朋友來台南走走逛逛，買買吃吃，無法來到台南的朋友，也可透過網路購物平台，搜尋台南農產網路特賣即可購買到最優質的台南農特產品。 這次記者會同時於黃偉哲市長臉書個人粉專、台南TODAY臉書粉專上舉辦直播，讓更多民眾透過網路，看到黃市長賣力行銷在地優質農特產品的風采。

農業局表示，台南東山咖啡源自於阿拉比卡種，口感濃郁，果酸層次豐富，除了手沖外，冰滴和虹吸煮法都會產生不同的韻味，適合咖啡愛好者逐一品嘗；胡麻則是以台南西港、善化、安定為主，除了有常見的黑麻油外，還有口味較清爽的清麻油，適合炒菜或涼拌使用，而這次更特別推薦芝麻巧果、芝麻糕、芝麻糖及光文糕給消費者品嚐。

次活動是台南尚青農特產の名物展系列活動最後一場，台南市政府從8月到12月，依序推出文旦、虱目魚、好米、畜產及咖啡、胡麻週，期望能將農產品銷售熱度從產地帶到市區，讓市區民眾也可以享用到優質農特產品。現場邀集了東山農會、善化農會、西港農會、將軍農會、東山高原村長田園咖啡及黑吉桑等共同行銷展售，呈現「吃當季，食在地」的飲食文化，本次活動自12月20日至22日止，歡迎民眾週末假日前往參觀選購。

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