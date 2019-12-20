輕稅有感！中市明年公告地價平均降2成　逾9成納稅戶少繳2千5

▲台中市明年調降公告地價，納稅戶平均可望少繳2千5百元。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府20日召開地價及標準地價評議委員會，依循合法程序作出會議決議，全市2020年公告土地現值平均下跌0.98%、公告地價平均下跌20.06%，29個行政區公告地價皆下跌，其中西屯區下跌32.26%，跌幅最多，明年約有94%納稅戶地價稅平均少繳2千5百元，落實市府輕稅簡政的施政原則。

▲地價調降後，台中市地王還是新光三越這區段，每坪218萬元。

西屯區立委候選人黃馨慧表示，前朝不顧百姓民生壓力，堅持暴漲地價稅38%，六都第一，尤其西屯調幅更高達101%，8成以上自住民眾擁屋成本增加，連帶引發物價飛漲、民怨四起，她肯定盧市長苦民所苦，未來若有機會進入國會，將主張取消地價稅，還稅於民。

▲黃馨慧表示，如果當選立委，將取消地價稅。（圖／黃馨慧競總提供）

地政局長吳存金表示，「公告土地現值」採每年調整，作為課徵土地增值稅的依據，考量近期台中市土地市場價格微幅下跌，為了反映市場動態，明年公告土地現值酌予調降，除部分開發區段微幅調漲外，其餘區段都是持平或下跌，調整後，台中市地王仍由西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司蟬聯，公告土地現值每平方公尺為66萬元，每坪約218萬元。

地政局說明，這次公告地價調整後，經試算有近94%的納稅人應繳的地價稅降低，一般土地平均減少約2千5百元，但要提醒納稅人，前開稅額是以今年資料試算，明年民眾的土地如有買賣移轉或使用情形變更等情況，地價稅稅額也會變動，因此，明年度應納稅額應以實際收到稅單為準。

吳提到，「公告地價」自2017年修正為每2年調整1次，作為課徵地價稅的依據，依內政部規定，公告地價調整原則參考「當年公告土地現值」、「前次公告地價」、「地方財政需要」、「社會經濟狀況」及「民眾地價稅負擔能力」等原則，合理調整公告地價，希望能達到貼近民意、社會經濟狀況與輕稅簡政等原則。

地政局指出，跌幅最多的行政區為西屯區下跌32.26%，考量西屯區2016年公告地價調整幅度較大，因此這次會議依各項調整原則，進行合理調降；中區也下跌31.75%，希望藉中區公告地價調降，促進區域再發展。

黃馨慧表示，其實民眾買賣房屋需要繳納「增值稅」、「契稅」等，加上每年還要繳納房屋稅、地價稅，一頭牛剝好幾層皮，未來若有機會進入國會，將主張取消地價稅，還稅於民。

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