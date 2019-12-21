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隔海響應挺韓遊行　江蘇19地台協晚會喊「下架蔡英文」

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▲▼江蘇地區台商返鄉投票動員大會。（圖／記者陳政錄攝）

▲江蘇地區台商返鄉投票動員大會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／江蘇昆山報導

挺韓、罷韓大遊行今（19日）在高雄登場，為表達對國民黨總統候選人韓國瑜的支持，江蘇台商也發起「返鄉投票動員大會」，共有19個地方台協、約1500名在江蘇的台商、台胞響應，藍營人馬專程前來與會。台商代表在致詞時，抨擊蔡政府執政帶來「悶經濟」，呼籲大家踴躍返鄉投票，翻轉台灣。

江蘇台商聖誕聯歡會暨江蘇地區台商返鄉投票動員大會今晚在昆山舉辦，江蘇南京 、鎮江、泰州、無錫、宿遷、鹽城、淮安等19地方台協會員、台商、台胞代表參加，大陸全國台企聯會長李政宏也在昨出席廈門台協換屆活動後，前來出席與會。

▲▼大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

藍營人馬方面，包括國民黨大陸部主任周繼祥、新北市議員唐慧琳，以及甫任職韓國瑜競選總部執行長的李哲華專程前來參加，李哲華除了在會上抨擊民進黨施政，呼籲台商一起翻轉台灣外，也承諾若綠營推動「反滲透法」成功，等明年選後藍營立委席次過半、總統勝選，將把「反滲透法」廢止。

李政宏在致詞時表示，蔡政府執政以來，包括一例一休、五缺問題，以及各項施政均引發各界不滿，兩岸關係不好更造成悶經濟，「真的是太悶了」，反觀大陸雖在中美貿易爭端的背景下，保持穩步成長，以及國民黨方面不斷協調、幫助台商。因此他呼籲，台商朋友們要踴躍「返鄉投票」，「下架蔡英文。」

▲▼江蘇地區台商返鄉投票動員大會。（圖／記者陳政錄攝）

他進一步表示，「中共代理人」法取消後，現在綠營又推動「反滲透法」，屆時台商不管是來經商、交流，都會被視為滲透來源，更可以跳過檢調程序，「一下飛機，就可以馬上請你去喝咖啡」，讓台商們人心惶惶。李政宏表示，「這樣的政府，我們要不要下架他?」

值得注意的是，因應台商返台投票需求，我民航局昨表示，我航空公司已提出浦東2班、深圳1班的首波加班機申請，呼籲陸方盡速確認，以利航空公司後續作業。

李政宏對此進一步透露，經過台企聯爭取，關於‌‌春節加班機的延長，‌‌包括9號、10號跟11號「應該是有機會了。」‌‌請大家密切跟關注最近即將發佈的‌‌加班機的消息。「‌‌還沒有買票的我們鄉親朋友們，‌‌無論如何一定要回去行使神聖的一票。」

▼江蘇地區台商返鄉投票動員大會現場，向台商宣導返鄉套票。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼江蘇地區台商返鄉投票動員大會。（圖／記者陳政錄攝）

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