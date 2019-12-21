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花媽來了！陳菊一個月內2訪嘉義力挺蔡易餘　呼籲務必去投票

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▲▼ 陳菊力挺蔡易餘。（圖／讀者提供）

▲陳菊力挺蔡易餘。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大選剩下倒數21天，總統府秘書長陳菊繼上個月嘉義縣水上鄉大型造勢，為民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘站台助講，21日再度至嘉義輔選力挺。陳菊進入競選總部，受到現場群眾熱烈歡迎，大喊「花媽，加油！」「蔡易餘，凍蒜！」陳菊在總部牆面簽名寫下「一定會勝利」，並向現場鄉親大力推薦守護台灣主權的總統蔡英文及專業立委蔡易餘，隨後站上戰車在朴子市掃街拜票一小時多，沿途嘉義鄉親比出4號手勢相挺，不少人也拿出手機拍照，展現高人氣。

▲▼ 陳菊力挺蔡易餘。（圖／讀者提供）

▲陳菊到場受到民眾歡迎。（圖／讀者提供）

陳菊說，嘉義人有著過去諸羅山開墾、冒險的精神，因此嘉義人不會輕易屈服、不怕別恐嚇的反抗精神；而蔡易餘是個很謙虛、認真、打拼的人，就是代表我們反抗、堅定的嘉義人精神。

▲▼ 陳菊力挺蔡易餘。（圖／讀者提供）

 ▲陳菊上戰車力挺蔡易餘。（圖／讀者提供）

陳菊表示，雖然她是蔡易餘父親的好朋友，但和蔡易餘比較有緣，因為同樣都是胖胖的，也稱讚易餘長得可愛、人緣又好，大家都很疼惜他，因此自己對易餘特別關心，她特地向嘉義鄉親拜託，嘉義縣只有兩席立委，一席是老縣長陳明文，代表著嘉義長久以來的精神；另一席就是蔡易餘，代表的是新世代，兩席都必須讓他們順利連任當選。

陳菊強調，如果投票日當天稍微下雨或是比較冷的時候，務必要去投票。投票率如果高，代表易餘的票會更高，呼籲大家當天一定要去投票，每個人要呼朋引伴，為我們共同栽培嘉義新的世代，優秀專業的蔡易餘投下神聖選票。

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