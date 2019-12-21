張瀚天化身耶誕老公公　瀚我一起做公益小朋友嗨翻天

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第二選區國民黨立委候選人張瀚天，21日、28日接續在彰化市延和公園、陽明公園舉辦「瀚我一起做公益 耶誕嘉年華會」活動，以刷子舞、馬戲團表演、耶誕花車加上奇幻舞台劇《短耳兔》等絢麗的演出，讓民眾目不轉睛，同時也打扮成耶誕老公公，坐耶誕花車與馬戲團團員入場，小朋友嗨翻天忙搶糖果。

▲張瀚天化身耶誕老公公與小朋友同樂。（圖／立法委員候選人張瀚天競辦提供）

張瀚天表示，這次選舉中一直強調要打一場乾淨選舉，不管對手用什麼抹黑攻擊手段，到選前最後階段還是始終如一；有多場活動都與親子有關，因為孩子就是國家的未來和希望，彰化縣雖為全國最大縣，但是以往類似的馬戲團嘉年華會表演很少，尤其是對偏鄉孩子來說更是難得的體驗，因而希望能夠帶入更多有趣、具寓教於樂性質的活動，讓孩子來參與，讓他們的童年豐富多彩。

▲張瀚天化身耶誕老公公與大家同樂。（圖／立法委員候選人張瀚天競辦提供）

開場的奇幻馬戲團表演，由踩高蹺的小丑花式雜耍、氣球人、特技呼啦圈等馬戲團員演出，讓小朋友十分開心，也跟著唱唱跳跳；踢踏電台的刷子舞，讓孩子們眼界大開，看他們洗刷用的刷子如何變化出歡樂的踢踏舞蹈；打扮成耶誕老公公的張瀚天，披著耶誕老公公的披肩，搭著耶誕花車進場，引起民眾歡呼。「真的有耶誕老公公嗎？」張瀚天揹著裝滿糖果、禮物的禮物袋，讓小朋友們開心歡呼。

壓軸的O劇場舞台劇《短耳兔》，透過舞台跟多媒體交錯，呈現繪本中以壓克力顏料呈現出油畫般的細膩效果，將環境呈現出極為真實的質感，同時結合穿插著充滿想像力的奇幻畫面，讓整體故事的節奏呈現出電影運鏡般的效果，進入小兔冬冬的世界，讓小朋友跟著小冬來一場奇幻之旅。

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