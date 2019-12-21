白眼女神降臨罷韓現場！支持者搶合照...黃捷堅定喊：會和大家一起走到終點

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

挺韓、罷韓大遊行同於21日中午展開！雙方不僅時間接近，就連遊行路線也僅相距3.8公里，較勁意味濃厚。先前曾在高雄市議會質詢時，大翻韓國瑜白眼一炮而紅被封為「白眼女神」的高雄市議員黃捷也現身罷韓現場，表示要與罷韓群眾一起走到終點，「讓高雄重新變回民主聖地」。

▲時代力量高雄市議員黃捷現身罷韓現場。（圖／記者吳奕靖攝）

挺韓的「南方崛起 高雄光榮周年慶大遊行」於下午1時11分展開，而打對台的罷韓「1221Wecare台灣大遊行」則訂於下午1時30分出發，罷韓支持者在文化中心集結，其中也見到多次重砲猛轟韓國瑜的時代力量議員黃捷現身！

▲▼現場民眾見黃捷到場，一湧而上求合照。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

因忍不住對韓國瑜大翻白眼，被封為新一代「鄉民女神」的黃捷提到，罷韓遊行湧現人潮，代表「這一整年來高雄人已經忍無可忍的一個怒氣的展現，跟意志的展現，因為高雄人希望，可以光復高雄，找回屬於我們的榮耀，而不是背離民主的精神，希望高雄可以重新變成民主的聖地」。

面對現場熱情求合照的民眾，黃捷則表示，有感受到市民的熱情，尤其在現場的群眾又是意志相同，希望走在同一條路上的人，她也透露，自己會與罷韓支持者們一同走到終點。

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