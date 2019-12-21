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超恐怖鬥狗場！　比特犬輸了當場宰殺...「肢解烤肉」分觀眾吃

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記者黃心瑀／綜合報導

巴西警方近日破獲了一處劣質鬥狗場，不僅僅環境髒亂，裡頭所養的狗也都十分消瘦，看起來營養不良，但仍然會被抓上場當作打鬥比賽的犬隻；最令人驚恐的是，在比賽中鬥輸死亡的狗，並不會得到完善的處理，而是當場被肢解拿去烤熟，分發給在現場觀看的觀眾。

綜合外媒報導，這個恐怖的鬥狗場藏身在巴西聖保羅郊區的一處破房中，當地警方於16日突襲該處，並在進入時發現，狗狗們的生存環境極差，不僅每隻都很消瘦、營養不良，臉上也都充滿沒痊癒的傷口，更有狗狗虛弱到無法站起。

報導中指出，除了狗狗的狀態很差，警察更驚訝的發現，在進行打鬥賽之後，輸掉競技而死亡的狗，屍體並不會得到妥善的掩埋，而是當場被抓去烤熟，並分給在場觀眾享用，行徑令人十分作噁。

整起事件當中，警方一共營救了包含幼犬在內等19隻比特犬，並逮捕了36名嫌犯，其中包括來自美國、祕魯和墨西哥等5名外國人；有些人在被捕後獲釋，而外國人則是被禁止離開巴西。

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