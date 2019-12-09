他吃醋未婚妻「生活中只剩小孩」　狠心爆頭愛人…丈母娘破門見孫坐血水中

▲利瑪的未婚夫因為跟兒子吃醋，竟開槍射殺。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

與小孩爭風吃醋還釀成家庭悲劇！巴西一名17歲的小媽媽，和未婚夫在還沒生子前感情相當好，在孩子出生之後，女子因為幾乎24小時都將注意力放在孩子身上，與老公時而有些口角，這名未婚夫竟吃醋，開槍將女子直接槍殺，1歲兒子也目睹所有情況。

綜合外媒報導，17歲的利瑪（Maria Eduarda Lima）和22歲的未婚夫席爾瓦（Patrick Azevedo Silva）在生下兒子之後，一家三口一開始過著相當幸福的日子，但隨著育兒的需求越來越多，利瑪幾乎都只能顧好自己跟兒子，這讓席爾瓦相當不爽，小倆口多次為此爭執。

利瑪的叔叔表示，在案發當晚，利瑪曾經發訊息給母親「席爾瓦威脅要殺掉我，而且試圖想要動手。」利瑪一家人相當擔心，於是立刻前往她在里約熱內盧的家，但一開門就發現利瑪身中至少兩槍，且一歲的兒子就坐在旁邊嚎啕大哭。

利瑪的家人隨即報警，並將奄奄一息的利瑪送往醫院，原以為會得到救治，卻在第二天突然因為腦死而過世。醫療團隊為小孩檢查，確認孩子沒有受到太大的傷害；而席爾瓦犯案後逃離，在上周遭到線民舉報遭到逮捕，他將被控殺人罪。