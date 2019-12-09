　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他吃醋未婚妻「生活中只剩小孩」　狠心爆頭愛人…丈母娘破門見孫坐血水中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼利瑪的未婚夫因為跟兒子吃醋，竟開槍射殺。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲利瑪的未婚夫因為跟兒子吃醋，竟開槍射殺。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

與小孩爭風吃醋還釀成家庭悲劇！巴西一名17歲的小媽媽，和未婚夫在還沒生子前感情相當好，在孩子出生之後，女子因為幾乎24小時都將注意力放在孩子身上，與老公時而有些口角，這名未婚夫竟吃醋，開槍將女子直接槍殺，1歲兒子也目睹所有情況。

綜合外媒報導，17歲的利瑪（Maria Eduarda Lima）和22歲的未婚夫席爾瓦（Patrick Azevedo Silva）在生下兒子之後，一家三口一開始過著相當幸福的日子，但隨著育兒的需求越來越多，利瑪幾乎都只能顧好自己跟兒子，這讓席爾瓦相當不爽，小倆口多次為此爭執。

利瑪的叔叔表示，在案發當晚，利瑪曾經發訊息給母親「席爾瓦威脅要殺掉我，而且試圖想要動手。」利瑪一家人相當擔心，於是立刻前往她在里約熱內盧的家，但一開門就發現利瑪身中至少兩槍，且一歲的兒子就坐在旁邊嚎啕大哭。

利瑪的家人隨即報警，並將奄奄一息的利瑪送往醫院，原以為會得到救治，卻在第二天突然因為腦死而過世。醫療團隊為小孩檢查，確認孩子沒有受到太大的傷害；而席爾瓦犯案後逃離，在上周遭到線民舉報遭到逮捕，他將被控殺人罪。

ET快訊
快訊／俄國家隊東京奧運禁出賽！　世界反禁藥組織「重判4年」
獨家專訪／陳玉珍淚駁被黃昭順夾手住院　頭劇痛...無法下床上
80歲老翁「晨運過頭」！　竟一絲不掛「爽死」女鄰居床上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」得知懷孕…全部升格當老爸！

他奔女友家見「前男友訊息跳出」　怒舉槍殺愛人…父母全目睹慘遭爆頭滅門！

27歲美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷崩潰…再被拖到橋下淋油燒死！

人魔母「拿狗鍊絞死2兒女」　冷眼看急救露餡…手機竟還搜出人狗激戰照！

狠兄妹揪6人復仇！女護理師遭反手綁毆死　84歲老病患離奇「斷掌陳屍家中」

12歲精障妹吵買玩具　兄爆氣「屁肉悶臉逼閉嘴」跨坐臉上45分…活人變屍！

醉哥害死兒怕被怪罪　清晨開消音槍爆頭女友…「母子屍包床單」丟樹洞！

英國百年印鈔廠瀕臨破產　曾負責全球1/3的貨幣印刷

全球最年輕總理！芬蘭34歲正妹總理...由同志雙親養大：曬彩虹照力挺母

快訊／世界反禁藥組織「重判4年」！　俄羅斯國家隊東京奧運禁止出賽

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

英國百年印鈔廠瀕臨破產　曾負責全球1/3的貨幣印刷

全球最年輕總理！芬蘭34歲正妹總理...由同志雙親養大：曬彩虹照力挺母

快訊／世界反禁藥組織「重判4年」！　俄羅斯國家隊東京奧運禁止出賽

美5歲男孩出席領養聽證會　全班同學「最暖見證」舉愛心支持

擊敗90國　南非佳麗獲封2019環球小姐：今後別說黑皮膚的人不美

北韓回嗆美國：已經沒什麼好失去了！　批川普輕率乖戾「老糊塗」

床位爆滿！4歲流感男童「躺冰冷地板4hrs」　媽急：肺炎怎麼辦

印度《公民身分修正法案》爆反彈　遭批「宗教歧視」掀移民爭議

4歲兒一句話喚醒他！41歲單親爸吸毒15年　戒毒後人生翻轉

金牌就在眼前！身後對手「腳繩突斷」落水　菲選手秒回頭搶救…總統也大讚

美麗島民調／蔡賴配總統支持度領先　民眾黨、時力可拿3席不分區立委

冬盟／「小張泰山」劉基鴻敲第2轟　張泰山希望他是他

金價出現一個月內最大跌幅　高盛：明年會攀至1600美元

台指期再創歷史新高　分析師：月底結算前都是偏多震盪

「人在做，青峰在看」... 吳青峰震撼預告歌迷：我總會消失！

資料只有紙本好麻煩？上傳Google雲端、Line都可幫你秒轉文字檔

歷經低潮...鄧紫棋浴火重生「披獸衣」驚喜宣布好消息！

英國百年印鈔廠瀕臨破產　曾負責全球1/3的貨幣印刷

全球最年輕總理！芬蘭34歲正妹總理...由同志雙親養大：曬彩虹照力挺母

被爆拿400萬「利誘老婆生兒子」！　郭富城護妻霸氣回應…網讚爆：說得真好

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

藍色小龍蝦「自夾崩潰」影片爆紅！

美洲獅咬雪納瑞犬　女飼主撬開獅嘴救寵物

中村哲遺體料傍晚飛抵日本

夜店保鑣酸女孩「胖醜免擔心被硬上」

砸死夫妻還淫屍3hrs錄影！噁男接著硬上10歲女童

華裔銀行經理「承受巨大壓力」！揮刀殺全家後自戕

紐西蘭火山爆發5死　逃命片曝光

坐霸王車被抓　她當眾掏胸射母乳

膠帶黏香蕉365萬　他當場吃光

最爽工作！「年薪380萬」只要舉牌

夜店妹慘遭下藥！熱到發狂討抱抱

更多熱門

相關新聞

森林大火釀危機　相關英文怎麼說？

森林大火釀危機　相關英文怎麼說？

自今年八月就引起全球關注的亞馬遜森林大火，至今仍尚未撲滅，持續延燒中，世界各地許多國家也開始出現失控的森林大火，如印尼熱帶雨林、澳洲昆士蘭與雪梨，甚至連寒冷潮濕的北極圈森林都無一倖免。今天就讓我們透過世界各地的森林大火危機，來學習相關的多益單字吧！

比熊撞見他獨寵喵「小宇宙崩塌」

比熊撞見他獨寵喵「小宇宙崩塌」

孕妻醫院候診沒位子　丈夫蹲下當靠椅

孕妻醫院候診沒位子　丈夫蹲下當靠椅

養到小三！進房見木訥夫抱狗唱歌

養到小三！進房見木訥夫抱狗唱歌

福斯將推出Nivus小型跨界休旅

福斯將推出Nivus小型跨界休旅

關鍵字：

巴西夫妻爆頭未婚夫吃醋

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面