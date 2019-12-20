買乳液抹僵硬屍體「加熱後性侵」！　日新潟女童案凶手殘忍犯行曝光

▲ 小林遼殺害7歲女童大桃珠生。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本2018年發生震驚社會的新潟女童命案，現年25歲的兇手小林遼撞倒7歲女童大桃珠生，性侵後將她勒斃再棄屍於鐵軌上，月初被判無期徒刑。近來又有新案情曝光，原來小林當時不僅性侵後殺害，在女童死後竟再度性侵屍體。

《週刊文春》19日報導，小林4日在新潟地方法院被判無期徒刑，聽到判決結果時表情平靜，冷靜走出法庭。但全場除了小林本人以外，幾乎所有人都因他的犯行憤怒不已。

小林去年5月在路上撞倒剛放學的小學2年級女童，將她強押進車內，性侵後將她殺害，棄屍在鐵路上，蓄意使屍體被列車輾過，意圖製造出她是被撞死的假象，被依殺人罪及強制猥褻致死罪被起訴。

小林在審判中否認自己有意殺害女童，稱自己掐住女童頸部是為了「保持安靜」。當被問及詳細事發狀況，小林則以「幾乎不記得」來搪塞。針對小林的態度，法官也指責，「最低限度的補償就是說出真相。」

小林對年幼的女童抱有性執著，更驚悚的犯行也在法庭上曝光。他曾宣稱勒頸的理由是「和網路上認識的未成年人做愛時曾被要求過」，且在女童死亡後購買乳液並塗抹在她身上，以熱水為已經僵硬的屍體加熱後再度性侵，犯案後曾以手機搜尋「女體博物館」、「掉落鐵軌」等關鍵字，幾天後又向網路上認識的女孩提議發生關係。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。