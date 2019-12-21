4300人死亡「史上最恐怖船難」　船體殘骸曝光…美調查團：家屬能安心了

▲多納帕茲號船體損壞嚴重。（圖／翻攝自YouTube／GeekWire）

記者林瑩真／編譯

距離現在32年前，菲律賓中部海域的塔布拉斯海峽（Tablas strait）發生了一場被稱為「史上最慘」的船難，因為當時罹難者多達4300人。如今美國調查團隊「Vulcan」宣布，終於發現大型渡輪和小型油輪的船隻殘骸。

據日本《NHK》報導，1987年12月20日，菲律賓籍大型渡輪「多納帕茲號」（MV Dona Paz）航行於塔布拉斯海峽，卻不慎與菲律賓籍小型油輪維克托號相撞，引發大火，雙雙沉沒。該起船難被稱為「史上最慘的船難事故」，同時也是非戰爭時期最大的船難，罹難者多達4386人，僅24人生還，甚至被比喻成鐵達尼號翻版。

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如今，美國IT企業微軟的共同創辦人之一保羅艾倫（Paul G. Allen，已故）所設立的財團法人，旗下調查團隊「Vulcan」在19日時，從事故發生海域約500公尺的海底處，找到多納帕茲號和維克托號的船隻殘骸。公開影像中可以看到，兩艘船隻都維持著船體的狀態沉沒，依稀可判斷出損壞的扶手構造。

另外，調查團隊「Vulcan」也曾發現在太平洋戰爭沉沒的戰艦「武藏號」。Vulcan團隊表示，在尋找太平洋戰爭沉沒的戰艦時，曾被大量罹難者家屬拜託尋找「多納帕茲號」，如今找到殘骸，終於能讓家屬們安心。

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