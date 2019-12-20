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拿武士刀砍死人辯自衛　他冷嗆法官：他拿鐵槌要敲我的頭也！

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▲桃園市葉姓男子今年6月不滿陳姓友人登門索債，竟持武士刀砍殺致死，警方送地檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市葉姓男子今年6月不滿陳姓友人登門索債，竟持武士刀砍殺致死，警方送地檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子與陳姓友人因毒品交易發生爭執，今年6月間陳男登門索債，雙方一言不合大打出手，陳持鐵鎚攻擊葉，葉返家持武士刀還擊，竟下重手將陳頸部幾乎砍斷當場喪命，地院19日開庭時，葉的辯護人認為他持武士刀還手應屬防衛過當，法官詢問葉如何防衛？葉當場表演後，法官質問有何證據證明出於自衛，葉竟冷笑嗆法官「不然站著給他搥？」葉的辯護人則向法官聲請精神鑑定。

檢警調查，今年6月23日深夜，30歲的葉姓男子與陳姓男子相約在平鎮區住家談判債務糾紛，陳男搭乘劉姓友人轎車抵達位於平鎮區住家，2人見面沒多久就發生激烈口角，陳返回車上取出鐵槌攻擊葉，葉不甘示弱返家拿把武士刀還擊，先砍斷陳的手指，再向其頸部揮砍，陳負傷逃入巷弄，葉自後追砍，陳跑沒幾步就倒臥血泊中昏迷，葉見陳倒地才乍醒鑄下大錯。

▲桃園市葉姓男子今年6月間持武士刀砍殺陳姓友人頸部4刀慘死，警方在現場採證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市葉姓男子今年6月間持武士刀砍殺陳姓友人頸部4刀慘死，警方在現場採證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方據報派員到場，葉持武士刀向員警坦承殺人，員警發現陳的頸部被砍斷三分之一，至少被砍4刀，另外手指與身上多處也有刀傷。警訊時，葉辯稱武士刀是2001年8月從網路上購買，他與陳男因毒品買賣產生糾紛，雙方相約談判，葉說他並沒欠陳錢，但陳卻一直打電話催討債務，還登門持鐵鎚討債嗆他，他氣不過才拿武士刀還擊。

地院19日下午進行準備程序庭，葉的辯護人認為，葉事發後主動向警方說明犯案應符合自首要件，因案發後在警察未發現其身分、不確定案情時，留在現場主動表明作案並繳出凶刀，當時葉應是防衛過當，因陳男先拿鐵鎚朝葉攻擊，葉閃過身後才回擊，但案發時現場沒有目擊者。

法官並詢問葉懂得何謂防衛過當，葉當場表演一番，說是陳持鐵鎚往他頭部重擊，他側身閃過後持武士刀由右上往左下揮砍還擊，法官質疑，這樣叫防衛過當嗎？葉則冷笑回嗆：「不然要站著給他槌嗎？」葉認為，陳當時是近距離向他攻擊，2人距離約1個手臂距離，自己側身閃過後，本能拿武士刀向陳頭部揮砍還擊，事後知道第一刀砍斷陳的左手小拇指，其他部位則不確定。

葉的辯護人還建議，葉曾在身心科診所就診過，希望庭上能做精神鑑定，葉則說明曾於2017年出現幻聽，有類似躁鬱、憂鬱等情緒不穩狀況，曾在桃園市3間身心科診所就診，但醫師當時沒確診，只開藥給他服用，辯護人建議法官傳喚當時在現場處理員警，以證明葉男是否有無自首等事實。

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