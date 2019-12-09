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美籍高層銀行主管拖、踹、打港警　保釋金加重十倍

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▲港鐵示意圖。（圖／CFP）

▲港鐵內發生襲警事件。（示意圖／CFP）

實習記者曾筠淇／綜合報導

現居香港的美籍投資銀行高層主管Bickett Samuel Phillip，7日涉嫌在港鐵銅鑼灣站先後襲擊一名男子及一名執行職務的警員，9日依普通襲擊罪被押應訊，此案將於明（2020）年2月4日再訊，被告以1萬港元（約新台幣3萬9000元）獲得交保。

據《東網》報導，7日午間12時許，港鐵銅鑼灣站有一名男子「跳閘」，休班員警在表明身分後進行攔截調查。不料35歲的Bickett Samuel Phillip竟伸手企圖奪取員警警棍，在拉扯的過程中，導致對方失去平衡跌倒在地，同時又揮拳毆打、拖行該名員警，他就連腹部也不放過，竟繼續用腳踩了幾下。他在襲警之前也打了一名盧姓男子。

Bickett Samuel Phillip因涉嫌襲警，且讓對方有實際的身體傷害而被逮捕。他在今（9）日被押至東區法院應訊，目前不須答辯，此案將於明年2月4日再訊，這段期間Bickett Samuel Phillip被准許保釋。

Bickett Samuel Phillip原先被要求繳交1000港元（約新台幣3891元）的保釋金，但裁判官認為被告是銀行家，這樣的身分理當能交出更高的保釋金，因此決定讓他繳納1萬港元（約新台幣3萬9000元）。

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