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桃園龜山幼兒園疑似虐童案　教育局開罰6萬不排除廢止設立許可

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▲桃園市龜山區某私立幼兒園20日驚傳疑似虐童案，網友在臉書貼文教師在園內揮舞棍子疑似毆打女童影片。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市龜山區某私立幼兒園20日驚傳疑似虐童案，網友在臉書貼文教師在園內揮舞棍子疑似毆打女童影片。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區某私立幼兒園20日驚傳虐童案，網友在臉書上傳一段影片，內容是幼兒園老師持棍子對女童揮舞，女童傳來陣陣哀嚎驚動附近住戶，龜山警分局獲報後晚間會同家暴官到場，幼兒園園長自稱持棍子打地板與牆壁，並未毆打女童，家長確認女童身上並無外傷後沒有提告，桃園市教育局指出，幼兒園已違反幼兒教育法規定將先開罰6萬元，將開會確認，最重可廢止設立許可。

這段由網友上傳臉書影片，只見女性園長對女童持續以棍子揮舞，女童驚嚇不斷哀號，園長還對女童怒嗆「閉起來喔」、「妳有沒有說？」似乎是女童因便在褲子上等問題被園長怒嗆，住戶以手機拍下影片PO網，質疑「家長付錢給你們這樣打小孩嗎？」網友紛紛留言「誰還敢讀這間幼兒園、才幾歲就這樣往死裡打」，有網友人肉搜出幼兒園電話打電話質問。

龜山警分局說，針對網友貼文，警方第一時間派員前往幼兒園查證，並連繫家長將女童帶回到幼兒園，家長檢視女童身體並無明顯外傷，女園長強調棍子是打在地上與牆壁上，只是表達警示作用，家長認為小孩未受傷，沒有意願提告，警方仍請家長將女童帶往醫院檢查，並依規定通報主管機關教育局與家庭暴力暨性侵害防治中心權責機關處理。

桃園市教育局指出，龜山區某私立幼兒園人員疑似對幼兒不當對待一事，經查為該園負責人在協助教保員處理幼兒便溺後清洗工作時以手拍打幼兒臀部、以棍打牆威脅幼兒配合清洗，其行為已違反幼兒教育及照顧法第25條規定，依同法第46條規定處負責人6萬元，教育局將依法組成認定委員會，以認定是否廢止該幼兒園設立許可。

至於20日晚間臉書上傳幼兒園疑似虐童影片，21日已經下架，警方說，應該是網友認為事情已有警方與教育局等單位處理，園方應該已受到懲處所以撤掉該部影片。

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