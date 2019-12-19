「惡意碰撞」害勇警喪命！他肇逃重判12年　薛定岳母：可以接受

▲汐止警薛定岳追緝拒檢騎士殉職。（資料照／翻攝爆廢公社）

記者郭世賢／基隆報導

汐止勇警薛定岳8月28日因追逐拒檢的王姓毒蟲，自撞分隔島不幸殉職身亡。基隆地院18日審結，王嫌被依依妨害公眾往來安全致人於死等罪，合併判刑12年，而薛員家屬在得知消息後，透過律師表示，「還可以接受」。

回顧案情，薛定岳8月28日在汐止巡邏，發現王姓毒蟲騎車不穩、紅燈右轉，上前攔查，王嫌拒檢加速逃逸，一路跑6公里到基隆七堵區，在民德二路、福山街口擦撞薛的警用機車，導致他連人帶車倒地滑行，撞上分隔島，送醫後因顱內出血不治。

▲王嫌惡意衝撞薛定岳，導致他打滑撞向安全島身亡，被判刑12年。（圖／記者郭世賢翻攝）

王嫌落網時酒測值為0，有妨害公務、詐欺多項前科，駕照才剛被吊銷，自稱無照才會逃逸。在歷經2個多月的審理，法官認為他沒有依照規定配合攔查，事後還肇事逃逸，法治觀念明顯相當薄弱，且最終還造成勇警薛定岳殉職，導致其家屬承受喪失輕人之痛，國家也同樣痛失英才，因此將他依妨害公眾往來安全致人於死等罪，合併判刑12年。

判決結果出爐，薛員家屬的委任律師薛智友第一時間就通知薛母，而其在得知結果後，僅淡淡問了一句，「會不會判太輕？」最後在薛智友分析王嫌所涉犯2罪的法定刑度，以及法院的判決結果後，薛母才知道法院已經對王嫌加重判刑，因此表示，可以接受這樣的結果。

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