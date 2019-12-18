沿路鑽縫+逆向！勇警薛定岳追攔　他「惡意衝撞」害撞分隔島慘死...判刑12年

▲汐止警薛定岳追緝拒檢騎士殉職。（資料肇／翻攝爆廢公社、資料照）

記者陳韻如／基隆報導

汐止勇警薛定岳8月28日因追逐拒檢的毒蟲，自撞分隔島不幸殉職身亡。事發後，王姓毒蟲不但沒有留下查看，還加速逃逸，警方循線逮人後將他依法送辦，檢方也將他依妨害公眾往來安全致人於死罪，以及刑法第185條之4肇事逃逸罪嫌起訴。歷經2個多月的審理，基隆地院18日將王男依法判刑12年。

基隆警方調查，薛定岳8月28日在汐止巡邏，發現王姓毒蟲騎車不穩、紅燈右轉，上前攔查，王拒檢加速逃逸，一路跑6公里到基隆七堵區，在民德二路、福山街口擦撞薛的警用機車，導致他連人帶車倒地滑行，撞上分隔島，送醫後因顱內出血不治。

▲王姓男子惡意衝撞薛定岳，導致他打滑撞向安全島身亡，法官判刑12年。（資料照／記者郭世賢翻攝）

王嫌落網時酒測值為0，有妨害公務、詐欺多項前科，駕照才剛被吊銷，自稱無照才會逃逸，訊後被依肇逃、過失致死、公共危險、毒品等罪嫌送辦，而檢方最後也將王男依妨害公眾往來安全致人於死罪，以及刑法第185條之4肇事逃逸罪嫌起訴。

歷經2個多月的審理，法官認為他沒有依照規定配合攔查，事後還肇事逃逸，法治觀念明顯相當薄弱，且最終還造成勇警薛定岳殉職，導致其家屬承受喪失輕人之痛，國家也同樣痛失英才，因此將他依妨害公眾往來安全致人於死等罪，合併判刑12年。

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