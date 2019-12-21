Wecare遊行彩蛋！「5米鏡球」高掛夜空：10萬人齊力點亮「綠色聖誕照耀高雄」

▲罷韓遊行鏡球搶先曝光。（圖／翻攝自Facebook／Wecare高雄）

記者陳韻如／綜合報導

「1221Wecare台灣大遊行」將走上街頭，Wecare高雄20日特地在臉書發文表示，遊行終點的大勇路和公園路口將高掛一個直徑5公尺的鏡球，並請參加遊行民眾帶上雷射筆，「10萬人齊力點亮綠色聖誕照耀高雄。」

Wecare高雄指出「四十年前的12月，就在高雄，美麗島事件，也是一場遊行。從而開啟了台灣民主路。這一年來，香港歷經了反送中，台灣渡過了韓流。看到香港，一面鏡子，主權跟民主是無法分離的。韓流，讓我們驚覺我們民主體制的脆弱性，正變成入侵的目標。被干擾的輿論，紅媒的潛入，民主竟一時恍神。」

為此，Wecare高雄決定發起「十萬人集體行動」在下午5點半於遊行的終點，宣布有個重要「彩蛋」，就是邀請所有人自己攜帶雷射筆，照射直徑五公尺的鏡球，在60公尺的高空，匯集成為強大能量，盼「榮光照耀高雄，永遠平安台灣。」

此外，Wecare高雄21日上午在也發出鏡球測試畫面，壯觀畫面一出，也讓不少民眾見狀紛紛直呼，「自己城市自己救，光復高雄！」、「場面一定會很壯觀！大家加油，注意安全！」、「當人民束手無策時，唯一的武器就是您手中的『選票』」。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

挺韓罷韓大遊行動員3200警力 調集全台「干擾器」狙擊空拍機...



挺韓氣勢嚇死人！國旗上印「韓國瑜簽名肖像」 粉絲搭遊覽車一路搖旗吶喊