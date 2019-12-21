瘋狂女「要男友滅口前任」證明愛情　他犯案前奴性回覆：這是唯一辦法留住妳！

▲17歲女子要求男友殺掉前任證明愛。（圖／翻攝自manchestereveningnews）

記者陳亭伃／綜合報導

英國曼徹斯特一名17歲女孩在和男友交往過後，因為不滿前任存在，竟慫恿男友去殺害前任女友，更傳了超過50多封的訊息表示，「不管怎樣我都會保護你」。男友最後禁不起激將法，衝進屋內拿刀狂刺同年齡的前女友，臉部、脖子、腋下都有傷口，緊急送醫之後所幸沒有大礙。

根據英國《太陽報》報導，17歲的莎拉（Sarah Mohamed）和男友萊特（Rhett Carty-Shaw）交往後得知，前女友納西爾（Imam Nasir）還懷了萊特的孩子，兩人時常為此爭執，甚至被發現萊特與前女友還有聯繫。莎拉向萊特表示，「如果你愛我，那你就去殺了納西爾。」甚至說若是遭到警方逮捕，她可以保護萊特。

案發當天，莎拉傳了多封簡訊給男友，慫恿他快點去了結這件事情，而萊特也回覆「我這樣做是為了證明我愛妳，因為沒有其他辦法可以留住妳」。萊特到了納西爾家門口時，戴著黑色手套，穿著一身黑，接著開始問納西爾一些奇怪的問題，包括「妳要我殺了妳嗎？」、「妳會死的！」、「我看起來像殺手嗎？」納西爾一度想要將萊特趕走，卻開始遭到刺殺。

法院開庭時納西爾表示，兩人確實交往過，但還是分手了，即便懷孕有小孩也無法改變的事實。而莎拉則表示，「只要想到萊特曾經對過一個人這麼好，以後也可能會這樣對別人，我就無法忍受，所以只有這個辦法才能證明他愛我」。訊後莎拉被以教唆殺人判刑16年、萊特則是被控企圖殺人罪。