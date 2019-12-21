「5天擊掌30次」最高紀錄！妹子第6天還要　男友臉嘴發白：我快死了

▲閨蜜想挑戰第6天，男友崩潰！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

不少情侶靠床上練功增溫感情！一名正妹笑稱，日前和閨蜜聊到18禁的話題，對方自爆曾5天啪啪30次，要挑戰第6天時，結果男友一臉慘白哀求「真的會死人！我感覺我快死了！」

「請問各位覺得5天的性愛次數多少算合理？」一名女網友在臉書《爆廢公社二館》出賣閨蜜「床上擊掌」的驚人戰績，某天半夜，原PO忍不住羞問「妳最高紀錄是多少？」閨蜜驕傲又自豪回應，「五天四夜30次！」

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原PO下巴瞬間墜地上，猜想男方鐵定是一條活龍，平均一夜要當6至7次郎。正當她佩服驚嘆連連時，殊不知，閨蜜秒笑虧，「第6天男友整個臉色嘴唇發白」，一副體虛模樣，投降哀求「親愛的，砲不是這樣打的，會死人！真的會死人！我感覺我快死了！」

無「性」不歡的閨蜜還自爆，曾有一段短命戀情，男生體力似乎被榨乾，「我有一個交往3天，他就直接蹤消失了」，原PO瞪大眼反問，「會不會死了？夭壽喔～」閨蜜也納悶直呼「不知道！」最後，原PO也頓悟一個道理，「好像從沒聽過，她說她男友劈腿偷吃過。」

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▲網友超羨慕！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

神扯文章曝光後，掀起大批網友朝聖，紛紛笑到抽筋回應，「我想起來破皮的感覺了」、「沒體力再偷吃ㄌ」、「真的精盡人亡」、「男人每晚怕怕」、「沒有耕壞的田，只有操死的牛」、「榨汁機」、「沒死也半條命」、「這感覺已經不是做『愛』了，是酷刑」、「和她交往過的男人，會不會從此對性愛產生陰影」、「一天6次…起床+三餐+宵夜+下午茶？！」、「我一個女生朋友也是這樣，聽到整個懷疑人生！」、「我相信廣大的網友會想認識妳朋友的」。

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