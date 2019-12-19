2019最衰情侶檔！為拍美照「山頂點煙花」釀火災...2人慘蹲牢

▲情侶點燃鋼絲棉製造特效...下秒山頂失火了。（圖／翻攝看看新聞）

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸廣東省河源市東源縣「缺牙山」日前發生森林火災，濃濃的黑煙迅速竄向天際，最後出動了200多名消防員才將這場大火撲滅。然而，引發火災的原因是一對情侶為了拍出「網美照」，在山上放煙火所致。這對情侶事後不僅被行政拘留15天，更被網友嘲笑怒罵，堪稱「2019年最衰情侶檔」。

據看看新聞報導，蟬子頂25號風力發電機附近於14日晚間發生火災，從影片中可以看見，現場火勢凶猛、濃煙滾滾，最後在200多名消防員的撲救下，火勢才在2小時內得到控制，所幸無人傷亡。據悉，這場火勢面積達10畝，其中更造成2.3畝的土地因此而損毀。

▲▼男子帶鋼絲棉想幫女友拍出網美照。（圖／翻攝看看新聞）

經警方調查，起火原因是因為一對情侶當時到缺牙山看流星雨，為了讓拍照好看，於是帶著「鋼絲棉」，卻在過程中不小心點燃。肇事男子也於事後坦承，自己是攝影愛好者，之前一直都有在玩鋼絲棉這種道具，「當時到缺牙山是想拍一些日落題材的照片，但由於看到景色太漂亮，一時衝動就沒想到後果。」

報導中指出，該男當時是為了幫另一半拍出美美的照片，便點燃鋼絲棉，想藉此製造煙火的背景效果，殊不知竟造成大火災，讓他當場嚇壞。所幸，大火在2小時後被撲滅，現場也無人傷亡，不過，該對情侶目前已被行政拘留15天。

這起事件曝光後，立即成為網路上熱搜畫話題，大家義憤填膺，紛紛留言表示，「要耍浪漫？那就一起到牢房裡面浪漫吧」、「才15天？別鬧了」、「這些樹真夠無辜」、「戀愛中男女的智商為零嗎？」、「好好的一個風景區就這樣沒了...」、「處罰真的太輕，太便宜他們了」。

▲▼缺牙山是當地知名網美景點。（圖／翻攝自微博）

據悉，缺牙山位於廣東省河源市東源縣，海拔約1063公尺，缺牙山巍峨、雄偉，原為西南壽山，因其主峰裂開了一道10多公尺的大缺口，外表看似缺牙般，故命名為「缺牙山」。缺牙山方圓幾十里山清水秀，森林茂密，是當地人心目中的神山，也深受登山愛好者的青睞。該山於2013年底開始，成立河源市首個風力發電項目「蟬子頂風力發電廠」，一共有33台風力發電機，其迎風轉動也意外成了一道超吸睛的風景線。

其實，大陸情侶惹出的奇葩事件不算少見，今年8月廣東省梅州市有一對年輕情侶在鐵軌旁擺出各種姿勢準備拍照，沒想到突然被身後疾馳而來的火車掀翻，2人因此重傷摔在路邊。

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