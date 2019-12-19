交往三個月！17歲女到男友家玩「翻出情趣用品」…逼問才知對方有特殊癖好

▲小王在男友手機裡面發現變裝女照。（圖／翻攝《看看新聞》）



記者柯振中／綜合報導

對熱戀的情侶來說，另一半的特立獨行可能是「加分項目」，但江蘇揚州17歲的小王（化名）在男友阿木（化名）家中有高跟鞋、假髮與情趣用品，逼問之下才知道男友有變裝癖，讓她氣炸提出分手，並在網路上公開男友的變裝照。

綜合陸媒報導，小王日前透過社交媒體認識阿木，2人都喜歡養貓，隨著深入聊天，進一步發展成戀人關係。交往3個月後，小王前往阿木住處與對方見面，卻發現了高跟鞋、假髮與情趣用品等物品，因此質問阿木，但阿木回應她「是前女友留下的」，不要想太多。

小王當時聽信了男友的話，直到後來有次在男友手機中看見了一位「熟悉的女孩」，雖然髮型、衣著完全不同，但跟男友長得一模一樣，讓她相當懷疑，因此再度逼問對方，「然後我就問他，那裡面的女裝是誰，他跟我解釋說不是他。」

▼小王發現男友有變裝癖。（圖／翻攝《看看新聞》）



由於小王感到相當奇怪，因此透過網路與阿木的前女友聯繫，才得知男友有扮成「偽娘」的嗜好，氣炸與對方提分手，並公開阿木的變裝照，「他就是一直在欺騙我，還有就是也比較憤怒，還有覺得很噁心。」

對此，阿木坦承，自己的確有這方面的嗜好，但與小王交往後，就再也沒有扮演過遊戲角色，且每個人的隱私、愛好不是任何人可以侵犯的，目前已經報警處理，希望能讓小王得到應有的懲罰。

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