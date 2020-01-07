高雄再現貪食蛇！基進批「2位副市長帶頭擾亂交通」：愧對高雄市民

▲基進說，貪食蛇車隊正值下班尖峰時刻，導致不少用路人頭很痛。（圖／記者洪正達攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

2020選戰倒數四天，韓粉6日在高雄發起「貪食蛇車隊」為韓國瑜拉抬聲勢，晚間7點在總指揮葉匡時及李四川的帶領下出發，但當時卻正值下班尖峰時間，導致不少用路人怨聲載道。對此，台灣基進7日在臉書發文表示，市長不在，二位當家用這種帶頭擾亂交通的方式，不僅無法體諒上班族的辛苦，還只顧到韓國瑜的選票，實在「愧對高雄市民」。

挺韓國瑜的「貪食蛇車隊」6日在高雄發起，當天下午起便有近千輛汽機車集結，晚間7點在兩位副市長葉匡時及李四川的帶領下出發，不過當時正值下班尖峰時間，車隊行經路段造成交通大打結，用路人怨聲載道，甚至有公車司機開車門罵人。市警局7日也證實，昨晚共接獲了7起妨礙交通的投訴，並再次調行政中立。

台灣基進7日在臉書上指出，高雄市區6日晚間再度出現了韓國瑜在九合一選舉時的「民主貪食蛇」車隊，然而這次帶隊的還是副市長葉匡時及李四川。「這些車隊行進的時間，接近市區車潮的尖峰時間，沿路嗚笛還一口氣占據快慢車道，大唱軍歌還高喊凍蒜口號，非常擾民。」

台灣基進提到，韓國瑜本來就讓市民覺得只會放假和落跑，已經沒什麼存在感了，「沒想到這回出來刷存在感的兩位副市長，試用這種帶頭擾亂交通的方式，讓人傻眼」；「市長不在，二位當家無法體諒上班族的辛苦，只顧到韓國瑜的選票，實在愧對高雄市民。」

另一方面，臉書粉專「Wecare高雄」7日也發文說，「拜託你們，放過高雄！1月11日 拜託大家用選票，下架民主貪食蛇。下架韓國瑜跟他的團隊，還有極端支持者。」

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