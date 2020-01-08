蔡英文車隊開進艱困選區！農業大縣鄉親搬出「小豬、大花生」力挺





▲蔡英文嘉義輔選掃街行程。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／彰化報導

總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」車隊掃街7日來到第二日，挺進民進黨相對艱困選區雲林南投等農業大縣。小英車隊開進艱困選區，支持者熱度雖然相較南部深綠縣市相對冷靜，不過，還是有許多農民熱情相挺，甚至自製小豬和巨大花生圖卡表達力挺。

嘉義、雲林、南投是農業大縣，也是相對選情膠著艱困的地方，蔡英文掃進農業縣市，不少支持者沿途站在街口，手上拿著支持旗幟及標語揮舞。其中，在嘉義有支持者手舉「保豬護台」標語，在雲林則可以看到支持者手拿「大花生」圖板呼應日前發生的花生之亂，也展現對小英的力挺。

蔡英文幕僚表示，小英已經連續三天到雲林，週日下午陪同蘇治芬土庫拜廟、週一加開麥寮晚會，今天周二虎尾車掃，顯現對這一席次的重視。在南投的部分，蔡培慧放棄不分區回家鄉挑戰區域，過去為南投爭取了不少的政策像是幼托、長照，民眾相當有感。

幕僚說明，7日的車掃路線經過的區域都是比較熱鬧的城鎮街道，掃得路段不會很長，都是點到點，但是會掃得比較仔細，就是希望可以盡可能跟每一個民眾接觸。他也特別分享，小英挺進農業縣市，線上直播還有雲林專屬特效「特製滷肉飯」，象徵小英總統守護台灣豬，防堵非洲豬瘟。

▼蔡英文掃街民眾舉「保豬護國」標語。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼蔡英文雲林掃街，民眾拿大花生力挺。（圖／記者蔣婕妤攝）