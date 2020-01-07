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台灣氣候變遷績效全球倒數第3　 韓國瑜：民進黨應檢討！

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▲▼韓國瑜參訪故宮。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

由「德國看守」等環保團體每年評比的「氣候變遷績效指標」（CCPI）報告日前出爐，台灣在61個評比國家中排名59名，只贏過沙烏地阿拉伯和美國。對此，國民黨總統候選人韓國瑜7日透過臉書表示，民進黨應該檢討，能源議題至關重要，他主張核四在安全無虞、人民同意2大條件下啟用。

針對能源議題，韓國瑜首先談到，澳洲惡火造成大規模林地燒毀，稍早終於盼到雨來，但野火肆虐的土地已超過8萬平方公里，相當於2.2個台灣，除了人類身家財產蒙受巨大損失外，可能約有25000隻無尾熊來不及逃跑被大火吞噬，雪梨近郊氣溫最高甚至達到攝氏48.9度，這場大自然的反撲令人措手不及也無法應對，整體損失無法估計，看到澳洲正承受氣候變遷的代價，而台灣也正在自食大量燃煤後的空氣污染惡果。

韓國瑜指出，全球氣候變遷是世界近十年來最被廣泛討論的議題之一，澳洲今年面臨有史以來最乾燥的春天，在歐盟領袖會議中也再度展開對溫室氣體減排的討論，然而台灣近年來的政策卻是大開倒車，用以火養綠捨棄以核養綠的公投結果，拿人民的健康發電。

韓國瑜提到，台灣身為地球村的一份子，卻在聯合國氣候會議所發布的2020年氣候變遷績效指標中排名全球倒數前三名，民進黨政府應該檢討，但至今只看到相關單位的辯駁，中央部會有關心這個重大議題嗎？沒有，「我只看見政治凌駕專業，即使可能會缺電，還是要硬推非核家園，然後濫花人民納稅錢採購價格令人咋舌的綠電」。

韓國瑜認為，能源政策影響到國家經濟、全民生活、環境保護等等，因此，在國政發表會中，針對台灣空汙及減碳政策方案，謹慎提出穩健的能源政策目標，基本上一定要遵守全民公投決定，維持既有核電廠穩定供電，核四在「安全無虞、人民同意」下啟用，2035年化石能源（燃煤、燃氣、燃油）降至50%以下，並使用50%乾淨能源（再生能源+核能）發電為目標，2020至2035年以核養綠原則，逐步在2035年以降低碳排放、減少空氣污染為施政方針。

韓國瑜強調，他們務實面對能源政策和氣候變遷的現實，沒有絕對十全十美的能源政策，但依照台灣的現況和未來國際趨勢，非核家園短期間無法達成，政府應該誠實告訴人民和企業，這才是一個負責任政府應該有的作為。

針對台灣在聯合國氣候會議所發布的2020年氣候變遷績效指標（CCPI）中列全球倒數前三名，環保署日前表示，台灣並非聯合國成員，CCPI無法從國際公約或聯合國體系取得我國相關資料。

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